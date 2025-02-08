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Новый министр обороны США Хегсет отправится в недельный тур по Европе

Ведомости

Новый глава Пентагона Пит Хегсет 10 февраля отправляется на неделю в Германию, Бельгию и Польшу, где он обсудит вопросы сдерживания, поддержки военных и продвижения интересов национальной безопасности США, сообщило американское министерство обороны.

В Германии Хегсет посетит штабы командования США в Европе (USEUCOM) и еомандования США в Африке (AFRICOM), а также встретится с американскими военнослужащими, дислоцированными в Германии.

Из Германии Хегсет направится в Брюссель для участие в совете министров обороны НАТО и встрече контактной группы по обороне Украины (UDCG).

«На своем первом совете НАТО он будет обсуждать необходимость увеличения расходов союзников на оборону, усиление европейского лидерства и расширение возможностей оборонной промышленности по обеим сторонам Атлантики, – говорится в пресс-релизе. – На встрече UDCG… министр повторит приверженность президента [Дональда] Трампа дипломатическому завершению войны на Украине как можно быстрее».

На встрече по Украине Хегсет также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах обеспечения безопасности этой страны.

Во время поездки в Польшу Хегсет встретится с польскими коллегами для обсуждения двустороннего оборонного сотрудничества и продолжения усилий по сдерживанию на восточном фланге НАТО, заключили в Пентагоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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