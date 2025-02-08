Новый министр обороны США Хегсет отправится в недельный тур по Европе

«На своем первом совете НАТО он будет обсуждать необходимость увеличения расходов союзников на оборону, усиление европейского лидерства и расширение возможностей оборонной промышленности по обеим сторонам Атлантики, – говорится в пресс-релизе. – На встрече UDCG… министр повторит приверженность президента [Дональда] Трампа дипломатическому завершению войны на Украине как можно быстрее».