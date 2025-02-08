Новый министр обороны США Хегсет отправится в недельный тур по Европе
Новый глава Пентагона Пит Хегсет 10 февраля отправляется на неделю в Германию, Бельгию и Польшу, где он обсудит вопросы сдерживания, поддержки военных и продвижения интересов национальной безопасности США, сообщило американское министерство обороны.
В Германии Хегсет посетит штабы командования США в Европе (USEUCOM) и еомандования США в Африке (AFRICOM), а также встретится с американскими военнослужащими, дислоцированными в Германии.
Из Германии Хегсет направится в Брюссель для участие в совете министров обороны НАТО и встрече контактной группы по обороне Украины (UDCG).
«На своем первом совете НАТО он будет обсуждать необходимость увеличения расходов союзников на оборону, усиление европейского лидерства и расширение возможностей оборонной промышленности по обеим сторонам Атлантики, – говорится в пресс-релизе. – На встрече UDCG… министр повторит приверженность президента [Дональда] Трампа дипломатическому завершению войны на Украине как можно быстрее».
На встрече по Украине Хегсет также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах обеспечения безопасности этой страны.
Во время поездки в Польшу Хегсет встретится с польскими коллегами для обсуждения двустороннего оборонного сотрудничества и продолжения усилий по сдерживанию на восточном фланге НАТО, заключили в Пентагоне.