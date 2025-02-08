Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Минобороны подало иск к ГУ спецстроительства на 1,2 млрд рублей

Ведомости

Министерство обороны России подало иск на почти 1,2 млрд руб. к ФГУП «Главное управление специального строительства» ведомства, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано в Арбитражный суд Москвы 3 февраля, сумма исковых требований составляет 1,173 млрд руб. Другие подробности иска не уточняются.

Савеловский районный суд Москвы в ноябре прошлого года арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны Александра Молодченко по делу о мошенничестве при заключении госконтрактов. Под стражу также взят его предполагаемый сообщник Иван Мальцев. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Еще одну предполагаемую сообщницу, Ольгу Павлову, отправили под домашний арест. По версии следствия, фигуранты при выполнении госконтрактов ввели в заблуждение должностных лиц и похитили у оборонного ведомства 50 млн руб., уточняет «РИА Новости».

В ноябре Никулинский суд Москвы назначил 17 лет лишения свободы бывшему заместителю председателя правительства Подмосковья, экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрию Куракину в связи с хищением леса из воинских частей. Бывший первый заместитель осужденного Владислав Холодков и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан также получили 14 лет лишения свободы и штраф в 369 млн руб. на каждого за получение взятки в особо крупном размере.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных