Минобороны подало иск к ГУ спецстроительства на 1,2 млрд рублей

Савеловский районный суд Москвы в ноябре прошлого года арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны Александра Молодченко по делу о мошенничестве при заключении госконтрактов. Под стражу также взят его предполагаемый сообщник Иван Мальцев. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Еще одну предполагаемую сообщницу, Ольгу Павлову, отправили под домашний арест. По версии следствия, фигуранты при выполнении госконтрактов ввели в заблуждение должностных лиц и похитили у оборонного ведомства 50 млн руб., уточняет «РИА Новости».