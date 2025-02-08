Минобороны подало иск к ГУ спецстроительства на 1,2 млрд рублей
Министерство обороны России подало иск на почти 1,2 млрд руб. к ФГУП «Главное управление специального строительства» ведомства, следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление было подано в Арбитражный суд Москвы 3 февраля, сумма исковых требований составляет 1,173 млрд руб. Другие подробности иска не уточняются.
Савеловский районный суд Москвы в ноябре прошлого года арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны Александра Молодченко по делу о мошенничестве при заключении госконтрактов. Под стражу также взят его предполагаемый сообщник Иван Мальцев. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Еще одну предполагаемую сообщницу, Ольгу Павлову, отправили под домашний арест. По версии следствия, фигуранты при выполнении госконтрактов ввели в заблуждение должностных лиц и похитили у оборонного ведомства 50 млн руб., уточняет «РИА Новости».
В ноябре Никулинский суд Москвы назначил 17 лет лишения свободы бывшему заместителю председателя правительства Подмосковья, экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрию Куракину в связи с хищением леса из воинских частей. Бывший первый заместитель осужденного Владислав Холодков и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан также получили 14 лет лишения свободы и штраф в 369 млн руб. на каждого за получение взятки в особо крупном размере.