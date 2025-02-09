Фон дер Ляйен указала на растущую неопределенность в отношениях ЕС и США

5 февраля Financial Times со ссылкой на источники писала, что ЕС планирует предпринять ответные меры против крупнейших американских IT-компаний в ответ на возможное введение торговых пошлин. Два европейских чиновника пояснили, что ЕК в случае введения пошлин США собирается применить механизм, ограничивающий торговлю определенными услугами. По их словам, механизм может использоваться для блокировки инвестиций или ограничения доступа на рынок для банковских, страховых и иных компаний, предоставляющих финансовые услуги.