Фон дер Ляйен указала на растущую неопределенность в отношениях ЕС и США

Фон дер Ляйен указала на растущую неопределенность в отношениях ЕС и СШАТакже она призвала взять вопросы обороны в собственные руки
Евросоюз (ЕС) готов к потенциальным вызовам в отношениях с США и хочет вести конструктивный диалог в условиях растущей неопределенности. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве.
«Европа готова к прочному и конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности. Мы осознаем потенциальные вызовы, но мы готовы к этому», – подчеркнула фон дер Ляйен.
По ее словам, пришло время Евросоюзу взять безопасность и оборону сообщества в собственные руки. НАТО остается основой обороны европейских стран, но ЕС также нужна «общеевропейская оборона».
3 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в отношении товаров из Евросоюза. «То, что сделал Европейский союз, – это ужасно», – отметил американский лидер, имея в виду дисбаланс с двухсторонней торговле.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Еврокомиссия в течение нескольких часов отреагирует, если президент США примет решение ввести пошлины на европейские товары. По информации Politico, в Великобритании обсуждается возможность наращивания покупок газа и вооружений в США – таким образом королевство хочет избежать пошлин.
5 февраля Financial Times со ссылкой на источники писала, что ЕС планирует предпринять ответные меры против крупнейших американских IT-компаний в ответ на возможное введение торговых пошлин. Два европейских чиновника пояснили, что ЕК в случае введения пошлин США собирается применить механизм, ограничивающий торговлю определенными услугами. По их словам, механизм может использоваться для блокировки инвестиций или ограничения доступа на рынок для банковских, страховых и иных компаний, предоставляющих финансовые услуги.