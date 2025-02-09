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Фон дер Ляйен указала на растущую неопределенность в отношениях ЕС и США

Также она призвала взять вопросы обороны в собственные руки
Ведомости

Евросоюз (ЕС) готов к потенциальным вызовам в отношениях с США и хочет вести конструктивный диалог в условиях растущей неопределенности. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве.

«Европа готова к прочному и конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности. Мы осознаем потенциальные вызовы, но мы готовы к этому», – подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, пришло время Евросоюзу взять безопасность и оборону сообщества в собственные руки. НАТО остается основой обороны европейских стран, но ЕС также нужна «общеевропейская оборона».

3 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в отношении товаров из Евросоюза. «То, что сделал Европейский союз, – это ужасно», – отметил американский лидер, имея в виду дисбаланс с двухсторонней торговле.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Еврокомиссия в течение нескольких часов отреагирует, если президент США примет решение ввести пошлины на европейские товары. По информации Politico, в Великобритании обсуждается возможность наращивания покупок газа и вооружений в США – таким образом королевство хочет избежать пошлин.

5 февраля Financial Times со ссылкой на источники писала, что ЕС планирует предпринять ответные меры против крупнейших американских IT-компаний в ответ на возможное введение торговых пошлин. Два европейских чиновника пояснили, что ЕК в случае введения пошлин США собирается применить механизм, ограничивающий торговлю определенными услугами. По их словам, механизм может использоваться для блокировки инвестиций или ограничения доступа на рынок для банковских, страховых и иных компаний, предоставляющих финансовые услуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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