Кабмин удалил «Пушкинскую карту» из инициатив социально-экономического развития
Правительство постановило исключить программу «Пушкинская карта» из перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 г. Это следует из постановления кабмина, размещенного на официальном портале опубликования правовых актов.
«В перечне инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. <...> позицию 8 исключить», – говорится в постановлении. Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.
1 ноября сообщалось, что участниками программы «Пушкинская карта» стали 11 млн россиян. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Ставропольский край. По ее словам, в общей сложности по программе продано более 75 млн билетов на сумму 36,4 млрд руб. Программа охватила 80% молодежи по всей стране. В некоторых российских регионах к программе подключились свыше 95% молодых людей. Речь идет о Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Нижегородской, Оренбургской, Костромской и Архангельской областях.
В августе 2024 г. советник президента РФ Елена Ямпольская начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди детей дошкольного возраста по аналогии с «Пушкинской картой», рассказали «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом обсуждений по этой программе, и топ-менеджер одного из крупных книжных издательств. Действие книжной карты предлагалось распространить на маркетплейсы.
В январе 2023 г. Ямпольская (на тот момент председатель комитета по культуре) после вступления в силу указа президента о внесении изменений в основы государственной культурной политики писала в своем Telegram-канале о том, что для повышения доступности детской литературы в том числе необходима «поддержка семей с маленькими детьми – некий аналог «Пушкинской карты»: целевые средства исключительно на приобретение детских книг».