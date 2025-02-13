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Нарышкин: власти Польши небезосновательно присматриваются ко Львову

Ведомости

Польские власти небезосновательно высказывают интерес к украинскому Львову. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе по теме «От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов», который состоялся в Москве в доме РИО.

По его словам, территория УССР сформировалась только в советский период, а до этого ее «не существовало как единого административного образования». Глава СВР отметил, что УССР представляла собой «лоскутное одеяло» из земель сразу нескольких сопредельных государств, «приобщенных к исторически русской территориальной основе».

В свете событий последних лет, продолжил Нарышкин, в Восточной Европе зазвучали суждения, что после неминуемого распада Украины ее территории отойдут сопредельным странам.

«Наиболее последовательно на свои, так называемые, «восточные кресы» всегда претендовала Польша. <…> Сейчас Польша присматривается ко Львову – и в общем-то небезосновательно. Бывший город Лемберг по сей день славится прекрасными образцами польской архитектуры. Галиция и Волынь стали частью УССР в 1939 г. – по итогу польского похода Красной армии», – заявил Нарышкин.

В России неоднократно обращали внимание, что Польша хочет взять под контроль часть украинских территорий. В частности, экс-министр обороны Сергей Шойгу (сейчас – секретарь Совбеза) в августе 2023 г. говорил, что Варшава рассчитывает создать польско-украинское соединение, заявленной целью которого станет обеспечение безопасности Западной Украины, а реальной – ее оккупация. В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву также заявил, что Польша «спит и видит» вернуть земли, которые считает исторически своими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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