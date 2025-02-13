Нарышкин: власти Польши небезосновательно присматриваются ко Львову
Польские власти небезосновательно высказывают интерес к украинскому Львову. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе по теме «От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов», который состоялся в Москве в доме РИО.
По его словам, территория УССР сформировалась только в советский период, а до этого ее «не существовало как единого административного образования». Глава СВР отметил, что УССР представляла собой «лоскутное одеяло» из земель сразу нескольких сопредельных государств, «приобщенных к исторически русской территориальной основе».
В свете событий последних лет, продолжил Нарышкин, в Восточной Европе зазвучали суждения, что после неминуемого распада Украины ее территории отойдут сопредельным странам.
«Наиболее последовательно на свои, так называемые, «восточные кресы» всегда претендовала Польша. <…> Сейчас Польша присматривается ко Львову – и в общем-то небезосновательно. Бывший город Лемберг по сей день славится прекрасными образцами польской архитектуры. Галиция и Волынь стали частью УССР в 1939 г. – по итогу польского похода Красной армии», – заявил Нарышкин.
В России неоднократно обращали внимание, что Польша хочет взять под контроль часть украинских территорий. В частности, экс-министр обороны Сергей Шойгу (сейчас – секретарь Совбеза) в августе 2023 г. говорил, что Варшава рассчитывает создать польско-украинское соединение, заявленной целью которого станет обеспечение безопасности Западной Украины, а реальной – ее оккупация. В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву также заявил, что Польша «спит и видит» вернуть земли, которые считает исторически своими.