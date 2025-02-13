Нарышкин: власти Польши небезосновательно присматриваются ко Львову

В России неоднократно обращали внимание, что Польша хочет взять под контроль часть украинских территорий. В частности, экс-министр обороны Сергей Шойгу (сейчас – секретарь Совбеза) в августе 2023 г. говорил, что Варшава рассчитывает создать польско-украинское соединение, заявленной целью которого станет обеспечение безопасности Западной Украины, а реальной – ее оккупация. В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву также заявил, что Польша «спит и видит» вернуть земли, которые считает исторически своими.