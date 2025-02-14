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СМИ: Зеленский вскоре посетит Саудовскую Аравию

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вскоре посетить Саудовскую Аравию, сообщает Страна.ua со ссылкой на его заявление.

Отмечается, что встречи с представителями РФ или США не запланированы.

12 февраля президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор длительностью около полутора часов, в ходе которого обсуждался российско-украинский конфликт. После этого американский лидер созвонился с президентом Украины. Позже на пресс-конференции Трамп заявил, что намерен продолжить контакты и рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.

В июне 2024 г. Зеленский уже посещал Саудовскую Аравию с целью заручиться поддержкой саммита в Швейцарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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