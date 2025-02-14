СМИ: Зеленский вскоре посетит Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский намерен вскоре посетить Саудовскую Аравию, сообщает Страна.ua со ссылкой на его заявление.
Отмечается, что встречи с представителями РФ или США не запланированы.
12 февраля президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор длительностью около полутора часов, в ходе которого обсуждался российско-украинский конфликт. После этого американский лидер созвонился с президентом Украины. Позже на пресс-конференции Трамп заявил, что намерен продолжить контакты и рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.
В июне 2024 г. Зеленский уже посещал Саудовскую Аравию с целью заручиться поддержкой саммита в Швейцарии.