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В Госдуме рассмотрят вопрос лишения депутатских полномочий Юрия Напсо из ЛДПР

Ведомости

Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы подготовила предложение о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении депутатских полномочий первого замглавы комитета по государственному строительству и законодательству Юрия Напсо (ЛДПР). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Соответствующее поручение было дано главе комиссии Виктору Пинскому Советом Госдумы и спикером Вячеславом Володиным. Оно связано с тем, что Напсо около двух лет не принимал личного участия в работе нижней палаты и находится за пределами России.

По закону, полномочия депутата могут быть прекращены Госдумой досрочно по инициативе Совета, фракции, в которой он состоит, комитета или комиссии, членом которых он является. Это возможно в случае неисполнения народным избранником в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей: посещения пленарных заседаний, работы в комитетах и комиссиях, проведения встреч с гражданами. Окончательное решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Напсо примет Госдума.

«Ведомости» еще в конце ноября 2023 г. со ссылкой на источники писали о возможном лишении Напсо, а также депутата Бориса Пайкина (ЛДПР) мандатов в связи с пропусками заседаний, но эту информацию опровергли в пресс-службе партии. В октябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на близкий к ЛДПР источник сообщили, что депутаты могут сами сложить полномочия, не объяснив причин. 5 декабря лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил «Ведомостям», что Напсо и Пайкин не планируют покидать партию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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