В Госдуме рассмотрят вопрос лишения депутатских полномочий Юрия Напсо из ЛДПР

«Ведомости» еще в конце ноября 2023 г. со ссылкой на источники писали о возможном лишении Напсо, а также депутата Бориса Пайкина (ЛДПР) мандатов в связи с пропусками заседаний, но эту информацию опровергли в пресс-службе партии. В октябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на близкий к ЛДПР источник сообщили, что депутаты могут сами сложить полномочия, не объяснив причин. 5 декабря лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил «Ведомостям», что Напсо и Пайкин не планируют покидать партию.