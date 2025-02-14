В Госдуме рассмотрят вопрос лишения депутатских полномочий Юрия Напсо из ЛДПР
Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы подготовила предложение о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении депутатских полномочий первого замглавы комитета по государственному строительству и законодательству Юрия Напсо (ЛДПР). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Соответствующее поручение было дано главе комиссии Виктору Пинскому Советом Госдумы и спикером Вячеславом Володиным. Оно связано с тем, что Напсо около двух лет не принимал личного участия в работе нижней палаты и находится за пределами России.
По закону, полномочия депутата могут быть прекращены Госдумой досрочно по инициативе Совета, фракции, в которой он состоит, комитета или комиссии, членом которых он является. Это возможно в случае неисполнения народным избранником в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей: посещения пленарных заседаний, работы в комитетах и комиссиях, проведения встреч с гражданами. Окончательное решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Напсо примет Госдума.
«Ведомости» еще в конце ноября 2023 г. со ссылкой на источники писали о возможном лишении Напсо, а также депутата Бориса Пайкина (ЛДПР) мандатов в связи с пропусками заседаний, но эту информацию опровергли в пресс-службе партии. В октябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на близкий к ЛДПР источник сообщили, что депутаты могут сами сложить полномочия, не объяснив причин. 5 декабря лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил «Ведомостям», что Напсо и Пайкин не планируют покидать партию.