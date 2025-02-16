В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Ни один из кандидатов на выборах президента Абхазии не набрал больше половины голосов избирателей. Второй тур состоится с участием Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы. Об этом сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан, пишет ТАСС.
Маршан отметил, что предварительные итоги будут объявлены 16 февраля в 12:00 мск.
Голосование на выборах президента Абхазии завершилось в 20:00 15 февраля. В это время закрылись все 152 избирательных участка в стране и два участка на территории России – в Москве и Черкесске. Явка избирателей на выборах президента Абхазии составила более 55%. Центризбирком признал выборы состоявшимися.
Кандидатами на должность президента были заявлены бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской Контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий лидера Абхазии.