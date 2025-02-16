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В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

Ведомости

Ни один из кандидатов на выборах президента Абхазии не набрал больше половины голосов избирателей. Второй тур состоится с участием Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы. Об этом сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан, пишет ТАСС.

Маршан отметил, что предварительные итоги будут объявлены 16 февраля в 12:00 мск.

Голосование на выборах президента Абхазии завершилось в 20:00 15 февраля. В это время закрылись все 152 избирательных участка в стране и два участка на территории России – в Москве и Черкесске. Явка избирателей на выборах президента Абхазии составила более 55%. Центризбирком признал выборы состоявшимися.

Кандидатами на должность президента были заявлены бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской Контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий лидера Абхазии.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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