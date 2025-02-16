Министр экономики Украины готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Российская и американская стороны при этом готовятся к встрече в королевстве. 12 февраля президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. По итогам переговоров американский лидер рассказал, что рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии. МИД арабской страны сообщил, что Саудовская Аравия приветствует предложение провести встречу Путина и Трампа на своей территории.