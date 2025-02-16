Министр экономики Украины готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Министр экономики Украины готовит визит Зеленского в Саудовскую АравиюВ арабской стране в скором времени могут состояться переговоры России и США
Министр экономики Украины Юлия Свириденко прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в королевство. Об этом министр сообщила на своей странице в Facebook
«В ближайшие дни у нас будут десятки встреч для подготовки визита президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, готовимся к подписанию важных экономических соглашений со странами региона», – написала она.
Свириденко отметила, что Саудовская Аравия активно поддерживает Украину, направив $500 млн на восстановление страны. Кроме того, королевство сотрудничает с украинскими компаниями как в гуманитарной, так и в экономической сфере.
14 февраля украинское издание «Страна» сообщило, что Зеленский намерен вскоре посетить Саудовскую Аравию. Как отмечалось в сообщении, украинский лидер не планирует встречи с представителями РФ или США.
Российская и американская стороны при этом готовятся к встрече в королевстве. 12 февраля президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. По итогам переговоров американский лидер рассказал, что рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии. МИД арабской страны сообщил, что Саудовская Аравия приветствует предложение провести встречу Путина и Трампа на своей территории.