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Министр экономики Украины готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию

В арабской стране в скором времени могут состояться переговоры России и США
Ведомости

Министр экономики Украины Юлия Свириденко прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в королевство. Об этом министр сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В ближайшие дни у нас будут десятки встреч для подготовки визита президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, готовимся к подписанию важных экономических соглашений со странами региона», – написала она. 

Свириденко отметила, что Саудовская Аравия активно поддерживает Украину, направив $500 млн на восстановление страны. Кроме того, королевство сотрудничает с украинскими компаниями как в гуманитарной, так и в экономической сфере.

14 февраля украинское издание «Страна» сообщило, что Зеленский намерен вскоре посетить Саудовскую Аравию. Как отмечалось в сообщении, украинский лидер не планирует встречи с представителями РФ или США.

Российская и американская стороны при этом готовятся к встрече в королевстве. 12 февраля президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. По итогам переговоров американский лидер рассказал, что рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии. МИД арабской страны сообщил, что Саудовская Аравия приветствует предложение провести встречу Путина и Трампа на своей территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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