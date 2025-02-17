В Кремле тщательно следили за заявлениями на Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. Одной из наиболее обсуждаемых стала речь вице-президента США Джеймса Вэнса, в которой он раскритиковал действия европейских политиков. В частности, Вэнс указал на ситуацию вокруг выборов в Румынии, результаты которых и победа правопопулиста Кэлина Джеорджеску были отменены под предлогом внешнего вмешательства России через рекламу в TikTok, что в итоге не было доказано. Вице-президента США возмутила поддержка произошедшего Еврокомиссией. Он также возмутился отказом пригласить в Мюнхен представителей правопопулистских европейских партий, близких к «трампистской» идеологии.