В Кремле тщательно следили за заявлениями на Мюнхенской конференции
В Кремле тщательно следили за всеми высказываниями на прошедшей Мюнхенской конференции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом в этом году Мюнхенская конференция в силу понятных причин, в силу критического объема конфликтного потенциала, конечно, информационный фон был чересчур перегруженным. Но несмотря на это, конечно, мы отслеживали все заявления, которые делались со всех сторон», – уточнил Песков.
По его словам, преждевременно было бы делать какие-то далеко идущие выводы на основе первых заявлений.
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. Одной из наиболее обсуждаемых стала речь вице-президента США Джеймса Вэнса, в которой он раскритиковал действия европейских политиков. В частности, Вэнс указал на ситуацию вокруг выборов в Румынии, результаты которых и победа правопопулиста Кэлина Джеорджеску были отменены под предлогом внешнего вмешательства России через рекламу в TikTok, что в итоге не было доказано. Вице-президента США возмутила поддержка произошедшего Еврокомиссией. Он также возмутился отказом пригласить в Мюнхен представителей правопопулистских европейских партий, близких к «трампистской» идеологии.