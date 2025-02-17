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Россия расторгла соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море

Ведомости

Правительство РФ прекратило действие соглашения с кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соглашение было подписано в Москве 20 марта 2012 г. Оно предполагало, в частности, что стороны в целях мониторинга судоходства в регионе безвозмездно организуют обмен данными автоматических идентификационных систем. Одна из статей также гласила, что ничто в соглашении не затрагивает вопрос о разграничении морских пространств между РФ и Украиной и не наносит ущерба их позициям в этом отношении.

Мишустин поручил Министерству иностранных дел РФ уведомить украинскую сторону о прекращении действия документа.

В июне 2023 г. президент РФ Владимир Путин также подписал закон о денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан в конце 2003 г. в Керчи. Документом подчеркивалась важность экономического развития между двумя странами и сохранения хозяйственного и природного комплекса акваторий. В Кремле необходимость денонсации договора объяснили тем, что Азовское море стало внутренним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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