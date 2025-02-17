Россия расторгла соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море

Соглашение было подписано в Москве 20 марта 2012 г. Оно предполагало, в частности, что стороны в целях мониторинга судоходства в регионе безвозмездно организуют обмен данными автоматических идентификационных систем. Одна из статей также гласила, что ничто в соглашении не затрагивает вопрос о разграничении морских пространств между РФ и Украиной и не наносит ущерба их позициям в этом отношении.