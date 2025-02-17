Россия расторгла соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море
Правительство РФ прекратило действие соглашения с кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Соглашение было подписано в Москве 20 марта 2012 г. Оно предполагало, в частности, что стороны в целях мониторинга судоходства в регионе безвозмездно организуют обмен данными автоматических идентификационных систем. Одна из статей также гласила, что ничто в соглашении не затрагивает вопрос о разграничении морских пространств между РФ и Украиной и не наносит ущерба их позициям в этом отношении.
Мишустин поручил Министерству иностранных дел РФ уведомить украинскую сторону о прекращении действия документа.
В июне 2023 г. президент РФ Владимир Путин также подписал закон о денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан в конце 2003 г. в Керчи. Документом подчеркивалась важность экономического развития между двумя странами и сохранения хозяйственного и природного комплекса акваторий. В Кремле необходимость денонсации договора объяснили тем, что Азовское море стало внутренним.