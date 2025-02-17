Украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в Анкару
Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским и сопровождающей его делегацией приземлился в аэропорту Анкары. Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу».
В аэропорту Зеленского встречали официальные лица. На 18 февраля в Анкаре запланирована встреча украинского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
14 февраля президент США Дональд Трамп публично заявил о встрече в Саудовской Аравии, в которой будут участвовать представители высокого уровня из России, США и Украины. Позже стало известно, что официальных лиц из Киева на ней не будет.
Зеленский 16 февраля находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил о намерении посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Он сказал, что не планирует встречаться с представителями России или США и что Киев, скорее всего, не пригласят на переговоры. По словам Зеленского, власти Украины не были осведомлены о предстоящих переговорах и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.