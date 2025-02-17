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Стармер: размещение миротворцев на Украине нужно подкрепить гарантиями США

Ведомости

Великобритания готова рассмотреть возможность введения миротворческих сил на Украину после установления прочного мира, но для этого США должны дать гарантии безопасности. Об этом журналистам заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, участвовавший во встрече по Украине в Париже с европейскими лидерами.

«Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность размещения британских войск [на Украине] вместе с другими, если будет достигнуто долгосрочное мирное соглашение, но при этом должна быть поддержка со стороны США», – сказал Стармер (цитата по Reuters).

17 февраля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 0000 военнослужащих в качестве «сил сдерживания», которые при этом не будут размещены вдоль линии соприкосновения. Поясняется, что страны ЕС стали более благосклонно относиться к идее отправки войск после того, как «администрация президента США Дональда Трампа стала двигаться к прямым переговорам с Москвой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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