Стармер: размещение миротворцев на Украине нужно подкрепить гарантиями США

17 февраля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 0000 военнослужащих в качестве «сил сдерживания», которые при этом не будут размещены вдоль линии соприкосновения. Поясняется, что страны ЕС стали более благосклонно относиться к идее отправки войск после того, как «администрация президента США Дональда Трампа стала двигаться к прямым переговорам с Москвой».