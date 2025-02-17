Стармер: размещение миротворцев на Украине нужно подкрепить гарантиями США
Великобритания готова рассмотреть возможность введения миротворческих сил на Украину после установления прочного мира, но для этого США должны дать гарантии безопасности. Об этом журналистам заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, участвовавший во встрече по Украине в Париже с европейскими лидерами.
«Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность размещения британских войск [на Украине] вместе с другими, если будет достигнуто долгосрочное мирное соглашение, но при этом должна быть поддержка со стороны США», – сказал Стармер (цитата по Reuters).
17 февраля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 0000 военнослужащих в качестве «сил сдерживания», которые при этом не будут размещены вдоль линии соприкосновения. Поясняется, что страны ЕС стали более благосклонно относиться к идее отправки войск после того, как «администрация президента США Дональда Трампа стала двигаться к прямым переговорам с Москвой».