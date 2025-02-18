РБК: депутат Исламов займет пост замминистра энергетики

3 февраля Мочальников был освобожден от должности заместителя главы министерства энергетики по собственному желанию, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее, 25 октября 2024 г., Мочальников был отправлен под домашний арест в связи с обвинением в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как сообщал «Ведомостям» источник в МВД, ущерб по уголовному делу составил более 175 млн руб. Еще одним фигурантом является экс-замглавы Минэнерго Анатолий Яновский – тогда же он был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.