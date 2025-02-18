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РБК: депутат Исламов займет пост замминистра энергетики

Ведомости

Депутат Госдумы Дмитрий Исламов («Единая Россия») займет должность заместителя министра энергетики, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников в угольной отрасли.

По словам собеседников агентства, Исламов будет курировать угольную промышленность вместо Сергея Мочальникова. Ожидается подписание соответствующего распоряжения кабмина.

3 февраля Мочальников был освобожден от должности заместителя главы министерства энергетики по собственному желанию, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее, 25 октября 2024 г., Мочальников был отправлен под домашний арест в связи с обвинением в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как сообщал «Ведомостям» источник в МВД, ущерб по уголовному делу составил более 175 млн руб. Еще одним фигурантом является экс-замглавы Минэнерго Анатолий Яновский – тогда же он был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Представитель МВД Ирина Волк сообщала, что с 2014 по 2023 г. должностные лица Минэнерго заключили ряд контрактов с подконтрольными организациями на подрядные работы по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объеме, но средства за них перечислили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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