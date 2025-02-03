Замглавы Минэнерго Мочальников освобожден от должности по собственному желанию
Заместитель главы Министерства энергетики Сергей Мочальников был освобожден от должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
25 октября 2024 г. Никулинский районный суд Москвы принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для Мочальникова. Замглавы Минэнерго обвиняется в «злоупотреблении должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).
Ущерб по уголовному делу, по которому также проходит экс-замглавы Минэнерго Анатолий Яновский, составил более 175 млн руб., сообщал «Ведомостям» источник в МВД.
По словам представителя МВД Ирины Волк, с 2014 по 2023 г. должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями был заключен ряд контрактов на подрядные работы по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объеме, но средства за них перечислили.