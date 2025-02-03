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Замглавы Минэнерго Мочальников освобожден от должности по собственному желанию

Ведомости

Заместитель главы Министерства энергетики Сергей Мочальников был освобожден от должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

25 октября 2024 г. Никулинский районный суд Москвы принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для Мочальникова. Замглавы Минэнерго обвиняется в «злоупотреблении должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Ущерб по уголовному делу, по которому также проходит экс-замглавы Минэнерго Анатолий Яновский, составил более 175 млн руб., сообщал «Ведомостям» источник в МВД. 

По словам представителя МВД Ирины Волк, с 2014 по 2023 г. должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями был заключен ряд контрактов на подрядные работы по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объеме, но средства за них перечислили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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