Замглавы Минэнерго Мочальников освобожден от должности по собственному желанию

По словам представителя МВД Ирины Волк, с 2014 по 2023 г. должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями был заключен ряд контрактов на подрядные работы по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объеме, но средства за них перечислили.