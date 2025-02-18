Слуцкий назвал переговоры в Эр-Рияде завершением «дипломатической войны» с США

Председатель Госдумы по международным делам считает, что отношения США и России носят циклический характер. Он напомнил, как в 2009 г. исполняющая тогда обязанности госсекретаря США Хилари Клинтон и глава МИД России Сергей Лавров обозначили «перезагрузку» российско-американских отношений. При этом в этот период отношения России и США все равно пошли на спад, и напряжение в них чуть не привело к «Карибскому кризису 2.0».