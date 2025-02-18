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Слуцкий назвал переговоры в Эр-Рияде завершением «дипломатической войны» с США

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал переговоры России и США в Эр-Рияде «завершением дипломатической войны». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По сути, завершается «дипломатическая война», развязанная еще [экс-президентом США Бараком] Обамой на излете срока его полномочий», – написал Слуцкий.

Он считает, что прошедшие переговоры означают провал «западной политики изоляции России». По его словам, появилась возможность восстановления российско-американского диалога и начала экономического сотрудничества. Слуцкий отметил, что переговоры положили начало процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Председатель Госдумы по международным делам считает, что отношения США и России носят циклический характер. Он напомнил, как в 2009 г. исполняющая тогда обязанности госсекретаря США Хилари Клинтон и глава МИД России Сергей Лавров обозначили «перезагрузку» российско-американских отношений. При этом в этот период отношения России и США все равно пошли на спад, и напряжение в них чуть не привело к «Карибскому кризису 2.0».

«Самый главный итог Эр-Рияда – стороны услышали друг друга, признав право на защиту национальных интересов и необходимость сотрудничества в тех сферах, где они совпадают. Это не новая «перезагрузка», это возвращение, прежде всего, уважения в диалог двух ведущих мировых ядерных держав», – подытожил Слуцкий.

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями России и США. Стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и достигли договоренности о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.

В ходе встречи российские представители подчеркнули, что необходимо устранить глубинные причины конфликта на Украине, создать условия для долгосрочного мира и обеспечить законные интересы всех стран региона. Делегации согласились продолжить совместную работу в этом направлении через своих специальных представителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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