Слуцкий назвал переговоры в Эр-Рияде завершением «дипломатической войны» с США
Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал переговоры России и США в Эр-Рияде «завершением дипломатической войны». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«По сути, завершается «дипломатическая война», развязанная еще [экс-президентом США Бараком] Обамой на излете срока его полномочий», – написал Слуцкий.
Он считает, что прошедшие переговоры означают провал «западной политики изоляции России». По его словам, появилась возможность восстановления российско-американского диалога и начала экономического сотрудничества. Слуцкий отметил, что переговоры положили начало процесса по урегулированию конфликта на Украине.
Председатель Госдумы по международным делам считает, что отношения США и России носят циклический характер. Он напомнил, как в 2009 г. исполняющая тогда обязанности госсекретаря США Хилари Клинтон и глава МИД России Сергей Лавров обозначили «перезагрузку» российско-американских отношений. При этом в этот период отношения России и США все равно пошли на спад, и напряжение в них чуть не привело к «Карибскому кризису 2.0».
«Самый главный итог Эр-Рияда – стороны услышали друг друга, признав право на защиту национальных интересов и необходимость сотрудничества в тех сферах, где они совпадают. Это не новая «перезагрузка», это возвращение, прежде всего, уважения в диалог двух ведущих мировых ядерных держав», – подытожил Слуцкий.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями России и США. Стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и достигли договоренности о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.
В ходе встречи российские представители подчеркнули, что необходимо устранить глубинные причины конфликта на Украине, создать условия для долгосрочного мира и обеспечить законные интересы всех стран региона. Делегации согласились продолжить совместную работу в этом направлении через своих специальных представителей.