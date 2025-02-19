Путин посетил НПП «Радар ммс»

АО «НПП «Радар ммс» – одна из ведущих компаний в стране в области создания интеллектуальных систем самонаведения оружия, военной и гражданской авионики, а также систем мониторинга, навигации и сложного программного обеспечения. Предприятие ведет свою историю с 1950 г.