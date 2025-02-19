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Путин посетил НПП «Радар ммс»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс», которое специализируется на создании интеллектуальных систем самонаведения, сообщается на официальном сайте Кремля.

В сообщении говорится, что в ходе посещения предприятия Путин осмотрел изделия и информационные стенды. Глава РФ также наградил коллектив предприятия орденом Александра Невского.

В ходе мероприятия президента сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пояснения к изделиям и стендам предприятия давали генеральный директор АО «НПП «Радар ммс» Георгий Анцев и исполнительный директор – член совета директоров Иван Анцев.

АО «НПП «Радар ммс» – одна из ведущих компаний в стране в области создания интеллектуальных систем самонаведения оружия, военной и гражданской авионики, а также систем мониторинга, навигации и сложного программного обеспечения. Предприятие ведет свою историю с 1950 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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