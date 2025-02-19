Путин посетил НПП «Радар ммс»
Президент РФ Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс», которое специализируется на создании интеллектуальных систем самонаведения, сообщается на официальном сайте Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе посещения предприятия Путин осмотрел изделия и информационные стенды. Глава РФ также наградил коллектив предприятия орденом Александра Невского.
В ходе мероприятия президента сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пояснения к изделиям и стендам предприятия давали генеральный директор АО «НПП «Радар ммс» Георгий Анцев и исполнительный директор – член совета директоров Иван Анцев.
АО «НПП «Радар ммс» – одна из ведущих компаний в стране в области создания интеллектуальных систем самонаведения оружия, военной и гражданской авионики, а также систем мониторинга, навигации и сложного программного обеспечения. Предприятие ведет свою историю с 1950 г.