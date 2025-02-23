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Exit poll: партия Шольца заняла третье место на выборах в бундестаг

Ведомости

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца занимает третье место на выборах в бундестаг (парламент) с результатом 15,6%, следует из данных экзитполов, пишет Tagesspiegel.

«Социал-демократы добились своего худшего результата на федеральных выборах в воскресенье. Он составляет около 15%. Результатом стал серьезный регресс для канцлера Олафа Шольца и лидеров СДПГ Ларса Клингбайля и Саскии Эскен. В 2021 г. социал-демократам удалось убедить 25,7% избирателей. СДПГ ожидает, что канцлер Шольц признает поражение и не будет добиваться дальнейших руководящих должностей», – говорится в материале.

Лидирует, как и прогнозировали аналитики, консервативный блок ХДС/ХСС, кандидатом в канцлеры от которого является Фридрих Мерц. Согласно опросам, блок набирает 29,8% голосов. На втором месте правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ), не имеющая шансов на вхождение в правительство.

«Ведомости» писали, что по итогам внеочередных парламентских выборов в Германии 23 февраля может сформироваться коалиция из консервативного блока ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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