Exit poll: партия Шольца заняла третье место на выборах в бундестаг
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца занимает третье место на выборах в бундестаг (парламент) с результатом 15,6%, следует из данных экзитполов, пишет Tagesspiegel.
«Социал-демократы добились своего худшего результата на федеральных выборах в воскресенье. Он составляет около 15%. Результатом стал серьезный регресс для канцлера Олафа Шольца и лидеров СДПГ Ларса Клингбайля и Саскии Эскен. В 2021 г. социал-демократам удалось убедить 25,7% избирателей. СДПГ ожидает, что канцлер Шольц признает поражение и не будет добиваться дальнейших руководящих должностей», – говорится в материале.
Лидирует, как и прогнозировали аналитики, консервативный блок ХДС/ХСС, кандидатом в канцлеры от которого является Фридрих Мерц. Согласно опросам, блок набирает 29,8% голосов. На втором месте правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ), не имеющая шансов на вхождение в правительство.
«Ведомости» писали, что по итогам внеочередных парламентских выборов в Германии 23 февраля может сформироваться коалиция из консервативного блока ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых».