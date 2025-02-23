Exit poll: партия Шольца заняла третье место на выборах в бундестаг

«Социал-демократы добились своего худшего результата на федеральных выборах в воскресенье. Он составляет около 15%. Результатом стал серьезный регресс для канцлера Олафа Шольца и лидеров СДПГ Ларса Клингбайля и Саскии Эскен. В 2021 г. социал-демократам удалось убедить 25,7% избирателей. СДПГ ожидает, что канцлер Шольц признает поражение и не будет добиваться дальнейших руководящих должностей», – говорится в материале.