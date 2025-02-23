В Ватикане рассказали о состоянии папы римского Франциска
Папа римский Франциск, находящийся в критическом состоянии с двусторонней пневмонией, провел «спокойную» ночь, был бодр и отдохнул после респираторного криза и переливания крови, сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан.
Папа был госпитализирован в римскую клинику Джемелли 14 февраля после того, как в течение нескольких дней испытывал трудности с дыханием, а впоследствии у него была диагностирована пневмония обоих легких.
Ватикан впервые охарактеризовал его состояние как критическое 22 февраля, уточнив, что 88-летнему Франциску потребовались дополнительные переливания крови в тот день после «длительного респираторного кризиса, похожего на астму».
«Ночь была спокойной, папа римский отдыхал», – говорится в сообщении Ватикана.
Источник в Ватикане рассказал агентству, что Франциск в течение дня получал кислород по мере необходимости через маленькую трубку под носом, но дышал без посторонней помощи.
14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом, а 18 февраля Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола сообщила, что у понтифика диагностировали двустороннюю пневмонию. Клиническую картину расценивают как сложную.