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В Ватикане рассказали о состоянии папы римского Франциска

Ведомости

Папа римский Франциск, находящийся в критическом состоянии с двусторонней пневмонией, провел «спокойную» ночь, был бодр и отдохнул после респираторного криза и переливания крови, сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан.

Папа был госпитализирован в римскую клинику Джемелли 14 февраля после того, как в течение нескольких дней испытывал трудности с дыханием, а впоследствии у него была диагностирована пневмония обоих легких.

Ватикан впервые охарактеризовал его состояние как критическое 22 февраля, уточнив, что 88-летнему Франциску потребовались дополнительные переливания крови в тот день после «длительного респираторного кризиса, похожего на астму».

«Ночь была спокойной, папа римский отдыхал», – говорится в сообщении Ватикана.

Источник в Ватикане рассказал агентству, что Франциск в течение дня получал кислород по мере необходимости через маленькую трубку под носом, но дышал без посторонней помощи.

14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом, а 18 февраля Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола сообщила, что у понтифика диагностировали двустороннюю пневмонию. Клиническую картину расценивают как сложную.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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