Отключение от SWIFT не повлияет на работу российских банков

Новые санкции не окажут влияния на работу «Уралсиба», уточнил агентству представитель банка. Он отметил, что все сервисы, офисы и банкоматы кредитной организации работают штатно и без ограничений. Карты банка работают как и раньше. Условия по ранее выданным кредитам и принятым вкладам не изменились. В банке «Синара» также сообщили о работе в обычном режиме. Клиентам финансовой организации в полном объеме доступны их средства и ценные бумаги на брокерских счетах, заверили там. Банк гарантировал их сохранность и защиту.