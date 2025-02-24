Отключение от SWIFT не повлияет на работу российских банков
Отключение ряда российских банков от платежной системы SWIFT не окажет влияния на их работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Собеседник агентства в банке «Кубань кредит» уточнил, что финансовая организация работает в штатном режиме и обеспечивает стабильность всех внутренних операций. По его словам, в банке разработали и внедрили альтернативные механизмы для проведения международных расчетов, позволяющие минимизировать возможные неудобства для клиентов. Переход на такие системы произошел благодаря использованию национальных и международных платежных систем, не зависящих от SWIFT.
В банке «Точка» заверили, что на возможности кредитной организации отключение от SWIFT не повлияет. Трансграничные платежи доступны, они проходят по альтернативным каналам и, преимущественно, в национальных валютах. Клиенты, которые работают с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчетов через иностранные юрисдикции.
Новые санкции не окажут влияния на работу «Уралсиба», уточнил агентству представитель банка. Он отметил, что все сервисы, офисы и банкоматы кредитной организации работают штатно и без ограничений. Карты банка работают как и раньше. Условия по ранее выданным кредитам и принятым вкладам не изменились. В банке «Синара» также сообщили о работе в обычном режиме. Клиентам финансовой организации в полном объеме доступны их средства и ценные бумаги на брокерских счетах, заверили там. Банк гарантировал их сохранность и защиту.
24 февраля Совет Евросоюза (ЕС) принял 16-й пакет антироссийских санкций. ЕС впервые установил запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка. Также было принято решение распространить запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений на 13 региональных банков.
21 ноября 2024 г. под американские ограничительные меры попали свыше 50 российских банков с международными связями, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 граждан. Среди них – Газпромбанк, «Еврофинанс Моснарбанк», банк Дом.РФ, «БКС банк», Вэйбанк, Витабанк, Межгосударственный банк, Углеметбанк, «Крона банк», «Финстар банк» и др.