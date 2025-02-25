Песков заявил о продолжении контактов с сирийскими властями

17 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое позволит ей частично сохранить присутствие на военных базах в Тартусе и Хмеймиме. Собеседники агентства уточнили, что Москва могла бы помочь в борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ), действующим на востоке Сирии. Кроме того, сохранение присутствия российских сил в регионе может помочь новым лидерам арабской республики сбалансировать растущее влияние Турции, указал один из источников.