Песков заявил о продолжении контактов с сирийскими властями
Российские власти продолжают контактировать с новыми властями Сирии. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сирийский сюжет фигурирует в повестке дня всех наших международных контактов. И, вы знаете, что министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров] накануне был в Анкаре. В ходе других контактов, естественно, Сирия затрагивается. Поэтому рабочий процесс идет», – уточнил Песков.
23 февраля Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию. На следующий день российский министр провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, а также уделили особое внимание проблематике сирийского урегулирования и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
17 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое позволит ей частично сохранить присутствие на военных базах в Тартусе и Хмеймиме. Собеседники агентства уточнили, что Москва могла бы помочь в борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ), действующим на востоке Сирии. Кроме того, сохранение присутствия российских сил в регионе может помочь новым лидерам арабской республики сбалансировать растущее влияние Турции, указал один из источников.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент страны Башар Асад получил политическое убежище в Москве. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа. Президент РФ Владимир Путин также провел с ним телефонный разговор.