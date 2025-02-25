Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков заявил о продолжении контактов с сирийскими властями

Ведомости

Российские власти продолжают контактировать с новыми властями Сирии. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Сирийский сюжет фигурирует в повестке дня всех наших международных контактов. И, вы знаете, что министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров] накануне был в Анкаре. В ходе других контактов, естественно, Сирия затрагивается. Поэтому рабочий процесс идет», – уточнил Песков.

23 февраля Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию. На следующий день российский министр провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, а также уделили особое внимание проблематике сирийского урегулирования и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

17 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое позволит ей частично сохранить присутствие на военных базах в Тартусе и Хмеймиме. Собеседники агентства уточнили, что Москва могла бы помочь в борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ), действующим на востоке Сирии. Кроме того, сохранение присутствия российских сил в регионе может помочь новым лидерам арабской республики сбалансировать растущее влияние Турции, указал один из источников.

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент страны Башар Асад получил политическое убежище в Москве. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа. Президент РФ Владимир Путин также провел с ним телефонный разговор.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных