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РБК: МВД возбудило дело о хищении на Украине вагонов российских компаний

Ведомости

В январе следователи МВД РФ возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц после того, как в феврале 2022 г. Украина «завладела» находившимися на ее территории грузовыми вагонами российских и белорусских собственников. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления).

На Украине вагоны российских компаний находились с декабря 2021 г. по 23 февраля 2022 г. В них перевозили грузы железнодорожных перевозчиков – РЖД, ГП «Белорусская железная дорога» и латвийской LDZ Cargo.

Представители нескольких компаний-операторов сообщили РБК, что в распоряжении Украины оказались более 17 000 грузовых вагонов различных типов стоимостью свыше $1,1 млрд. Вагоны были арестованы Шевченковским районным судом Киева в рамках возбужденного в апреле 2022 г. украинской стороной уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Фигурантами этого расследования стали около 200 российских и белорусских компаний.

О том что Украинская железная дорога («Укрзализныця», УЗ) намерена национализировать российские грузовые вагоны, заявил в марте 2022 г. председатель правления Александр Камышин. Он пояснил, что сделать это позволит закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ». Президент республики Владимир Зеленский подписал этот закон в марте 2022 г. как одну из ответных мер на российскую специальную военную операцию. В августе того же года офис генпрокурора Украины сообщил об аресте более 40 железнодорожных вагонов, принадлежащих российским компаниям, общей стоимостью порядка $683 000.

В ноябре 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что совокупно на Украине, а также в Финляндии, где вагоны были арестованы в рамках антироссийских санкций, застряло около 16 000 российских вагонов. Максимальную сумму компенсации за их потерю операторы оценивали в 32 млрд руб.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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