РБК: МВД возбудило дело о хищении на Украине вагонов российских компаний

О том что Украинская железная дорога («Укрзализныця», УЗ) намерена национализировать российские грузовые вагоны, заявил в марте 2022 г. председатель правления Александр Камышин. Он пояснил, что сделать это позволит закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ». Президент республики Владимир Зеленский подписал этот закон в марте 2022 г. как одну из ответных мер на российскую специальную военную операцию. В августе того же года офис генпрокурора Украины сообщил об аресте более 40 железнодорожных вагонов, принадлежащих российским компаниям, общей стоимостью порядка $683 000.