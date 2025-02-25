РБК: МВД возбудило дело о хищении на Украине вагонов российских компаний
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления).
На Украине вагоны российских компаний находились с декабря 2021 г. по 23 февраля 2022 г. В них перевозили грузы железнодорожных перевозчиков – РЖД, ГП «Белорусская железная дорога» и латвийской LDZ Cargo.
Представители нескольких компаний-операторов сообщили РБК, что в распоряжении Украины оказались более 17 000 грузовых вагонов различных типов стоимостью свыше $1,1 млрд. Вагоны были арестованы Шевченковским районным судом Киева в рамках возбужденного в апреле 2022 г. украинской стороной уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Фигурантами этого расследования стали около 200 российских и белорусских компаний.
О том что Украинская железная дорога («Укрзализныця», УЗ) намерена национализировать российские грузовые вагоны, заявил в марте 2022 г. председатель правления Александр Камышин. Он пояснил, что сделать это позволит закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ». Президент республики Владимир Зеленский подписал этот закон в марте 2022 г. как одну из ответных мер на российскую специальную военную операцию. В августе того же года офис генпрокурора Украины сообщил об аресте более 40 железнодорожных вагонов, принадлежащих российским компаниям, общей стоимостью порядка $683 000.
В ноябре 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что совокупно на Украине, а также в Финляндии, где вагоны были арестованы в рамках антироссийских санкций, застряло около 16 000 российских вагонов. Максимальную сумму компенсации за их потерю операторы оценивали в 32 млрд руб.