СФ разрешил использовать транспорт граждан для борьбы с терроризмом
Транспортные средства организаций и физлиц могут быть использованы в процессе мероприятий по борьбе с терроризмом. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании.
Поправками дополнили статью закона «О противодействии терроризму», которая устанавливает особенности правового режима КТО.
Новая норма также распространяется и на самоходную технику – это тракторы, сельскохозяйственные и коммунальные машины и т. п.
Первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов пояснил, что исключен из этого списка транспорт дипломатических и консульских представительств, а также иных учреждений иностранных государств.
Гражданину потом должны будут возместить расходы, связанные с использованием его транспорта.
«Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств или самоходных машин, определяется правительством РФ», – пояснили в пресс-службе СФ.
26 февраля Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за порчу имущества по мотивам идеологической, расовой, национальной или религиозной и политической ненависти или вражды. Раньше максимальное наказание по соответствующей статье составляло два года лишения свободы, а теперь увеличилось до пяти.
Также в верхней палате российского парламента ратифицировали договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. За это единогласно проголосовали все сенаторы.