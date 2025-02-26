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СФ разрешил использовать транспорт граждан для борьбы с терроризмом

Ведомости

Транспортные средства организаций и физлиц могут быть использованы в процессе мероприятий по борьбе с терроризмом. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании.

Поправками дополнили статью закона «О противодействии терроризму», которая устанавливает особенности правового режима КТО.

Новая норма также распространяется и на самоходную технику – это тракторы, сельскохозяйственные и коммунальные машины и т. п.

Первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов пояснил, что исключен из этого списка транспорт дипломатических и консульских представительств, а также иных учреждений иностранных государств.

Гражданину потом должны будут возместить расходы, связанные с использованием его транспорта.

«Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств или самоходных машин, определяется правительством РФ», – пояснили в пресс-службе СФ.

26 февраля Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за порчу имущества по мотивам идеологической, расовой, национальной или религиозной и политической ненависти или вражды. Раньше максимальное наказание по соответствующей статье составляло два года лишения свободы, а теперь увеличилось до пяти.

Также в верхней палате российского парламента ратифицировали договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. За это единогласно проголосовали все сенаторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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