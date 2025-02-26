СФ разрешил использовать транспорт граждан для борьбы с терроризмом

26 февраля Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за порчу имущества по мотивам идеологической, расовой, национальной или религиозной и политической ненависти или вражды. Раньше максимальное наказание по соответствующей статье составляло два года лишения свободы, а теперь увеличилось до пяти.