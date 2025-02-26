СФ одобрил лишение свободы за уничтожение имущества из-за вражды или ненависти
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за порчу имущества по мотивам идеологической, расовой, национальной или религиозной и политической ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. За его принятие проголосовали 163 члена СФ.
19 февраля Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях. Законопроект был внесен в Думу 19 июля 2024 г. Инициатором выступила группа депутатов-единороссов и сенаторов во главе с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Законопроект вносит поправки в ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ – «умышленные уничтожение или повреждение имущества». В этой части говорится о деяниях, совершенных из хулиганских побуждений общеопасным способом. Сейчас, по мнению авторов, уничтожение имущества по политическим мотивам квалифицируют как ч. 1 статьи с отягчающим обстоятельством, максимальное наказание – два года лишения свободы. С учетом поправок за такое преступление будет грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.
В пояснительной записке необходимость поправок обусловлена тем, что в России стали распространены случаи повреждения имущества граждан и организаций, которые в рамках поддержки спецоперации разместили «визуальную информацию». МВД насчитало более 60 случаев поджогов военных комиссариатов и «иных органов государственной власти».
В июле «Ведомости» писали о планах ужесточить наказание по этой статье. Тогда один из авторов законопроекта – депутат Эрнест Валеев («Единая Россия») – не стал связывать поправки только с борьбой против уничтожения и повреждения имущества сторонников спецоперации. По его словам, в России участились случаи порчи имущества по экстремистским мотивам, но привести примеров он не смог.
Мотив действий людей, совершающих преступления по экстремистским мотивам, чаще всего обусловлен взаимодействием с лицами, поддерживающими вооруженные силы Украины, рассказывал «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Если обвиняемый действует под влиянием какого-либо заблуждения, то суд может квалифицировать преступление как действие, совершенное с косвенным умыслом (ч. 3 ст. 25 УК РФ), по неосторожности (ч. 2, 3 ст. 26 УК РФ) или как действие под влиянием психического принуждения (ч. 2 ст. 40 УК РФ), говорит Климов. По его словам, в последнем случае суд может исключить преступный характер деяния и не привлекать человека к уголовной ответственности.