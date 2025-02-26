СФ одобрил лишение свободы за уничтожение имущества из-за вражды или ненависти

19 февраля Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях. Законопроект был внесен в Думу 19 июля 2024 г. Инициатором выступила группа депутатов-единороссов и сенаторов во главе с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Законопроект вносит поправки в ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ – «умышленные уничтожение или повреждение имущества». В этой части говорится о деяниях, совершенных из хулиганских побуждений общеопасным способом. Сейчас, по мнению авторов, уничтожение имущества по политическим мотивам квалифицируют как ч. 1 статьи с отягчающим обстоятельством, максимальное наказание – два года лишения свободы. С учетом поправок за такое преступление будет грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.