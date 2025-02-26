Песков рассказал о плане переговоров Путина и президента Гвинеи-Бисау
Российско-бисайские переговоры состоятся в Большом Кремлевском дворце, запланирован также рабочий обед президента России Владимира Путина и лидера республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Сегодня будут в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, российско-бисайские переговоры. Будет церемония встречи, беседа в узком составе, затем российско-бисайские переговоры. И отдельно два президента проведут рабочий обед», – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что у Путина запланированы текущие непубличные встречи в Кремле.
Эмбало 26 февраля находится с государственным визитом в Москве. Днем ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе переговоров двух президентов запланировано обсуждение перспектив российско-бисайского сотрудничества в различных сферах, а также актуальных вопросов международной и региональной повестки.
23 января Путин и Эмбало провели телефонный разговор, в ходе которого условились продолжить личное общение.