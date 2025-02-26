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Песков рассказал о плане переговоров Путина и президента Гвинеи-Бисау

Ведомости

Российско-бисайские переговоры состоятся в Большом Кремлевском дворце, запланирован также рабочий обед президента России Владимира Путина и лидера республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Сегодня будут в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, российско-бисайские переговоры. Будет церемония встречи, беседа в узком составе, затем российско-бисайские переговоры. И отдельно два президента проведут рабочий обед», – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что у Путина запланированы текущие непубличные встречи в Кремле.

Эмбало 26 февраля находится с государственным визитом в Москве. Днем ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе переговоров двух президентов запланировано обсуждение перспектив российско-бисайского сотрудничества в различных сферах, а также актуальных вопросов международной и региональной повестки.

23 января Путин и Эмбало провели телефонный разговор, в ходе которого условились продолжить личное общение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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