Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, сообщается на официальном сайте Кремля.
Лидеры стран обсудили ряд вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях для развития договоренностей, достигнутых во время их переговоров в мае 2024 г.
Путин и Эмбало планируют продолжить личное общение.
22-24 октября 2024 г. Гвинея-Бисау принимала участие в саммите БРИКС в Казани. глава МИДа страны Карлос Перейра тогда сообщил, что сейчас страны «пытаются сделать сотрудничество еще сильнее».