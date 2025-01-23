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Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, сообщается на официальном сайте Кремля.

Лидеры стран обсудили ряд вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях для развития договоренностей, достигнутых во время их переговоров в мае 2024 г.

Путин и Эмбало планируют продолжить личное общение.

22-24 октября 2024 г. Гвинея-Бисау принимала участие в саммите БРИКС в Казани. глава МИДа страны Карлос Перейра тогда сообщил, что сейчас страны «пытаются сделать сотрудничество еще сильнее».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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