Песков: Путин и Трамп могут провести телефонный разговор при необходимости

24 февраля Трамп рассказал, что позвонил Путину одному из первых после того, как переизбирался на пост президента. Он также сообщил, что представители его администрации ведут переговоры с президентом РФ и его командой на постоянной основе касательно урегулирования конфликта на Украине. Недавнюю встречу в Саудовской Аравии между делегациями двух стран президент США назвал «фантастической».