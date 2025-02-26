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Песков: Путин и Трамп могут провести телефонный разговор при необходимости

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при необходимости могут провести телефонный разговор. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Диалог возобновлен. Но пока таких планов нет в настоящий момент. Но эти планы могут оперативно меняться для решения таких насущных проблем», – уточнил Песков.

12 февраля Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа. Песков говорил, что проведение промежуточных контактов президентов России и США до личной встречи лидеров стран не планируется.

24 февраля Трамп рассказал, что позвонил Путину одному из первых после того, как переизбирался на пост президента. Он также сообщил, что представители его администрации ведут переговоры с президентом РФ и его командой на постоянной основе касательно урегулирования конфликта на Украине. Недавнюю встречу в Саудовской Аравии между делегациями двух стран президент США назвал «фантастической».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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