Песков: Путин и Трамп могут провести телефонный разговор при необходимости
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при необходимости могут провести телефонный разговор. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Диалог возобновлен. Но пока таких планов нет в настоящий момент. Но эти планы могут оперативно меняться для решения таких насущных проблем», – уточнил Песков.
12 февраля Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа. Песков говорил, что проведение промежуточных контактов президентов России и США до личной встречи лидеров стран не планируется.
24 февраля Трамп рассказал, что позвонил Путину одному из первых после того, как переизбирался на пост президента. Он также сообщил, что представители его администрации ведут переговоры с президентом РФ и его командой на постоянной основе касательно урегулирования конфликта на Украине. Недавнюю встречу в Саудовской Аравии между делегациями двух стран президент США назвал «фантастической».