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Трамп высмеял вопрос журналиста о бывших украинских территориях

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга предложил журналисту попробовать самому «вернуть» бывшие украинские территории. Трансляция брифинга опубликована на YouТube-канале телеканала Fox News.

В ходе брифинга американскому президенту задали вопрос, будет ли «сигналом для Китая» сохранение за Россией территорий, которые когда-то принадлежали Украине.

«А вы попробуйте вернуть их обратно», – ответил Трамп.

27 февраля в беседе с журналистами Трамп заявил, что Вашингтон в рамках возможного мирного соглашения с Москвой постарается вернуть Киеву как можно больше территорий, находящихся под контролем России. Трамп при этом заявил, что намерен заключить соглашение, опираясь на интересы обеих сторон конфликта.

Осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав РФ по итогам проведенных там российскими властями референдумов. Украина и западные страны не признали результаты голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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