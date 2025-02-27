Трамп высмеял вопрос журналиста о бывших украинских территориях
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга предложил журналисту попробовать самому «вернуть» бывшие украинские территории. Трансляция брифинга опубликована на YouТube-канале телеканала Fox News.
В ходе брифинга американскому президенту задали вопрос, будет ли «сигналом для Китая» сохранение за Россией территорий, которые когда-то принадлежали Украине.
«А вы попробуйте вернуть их обратно», – ответил Трамп.
27 февраля в беседе с журналистами Трамп заявил, что Вашингтон в рамках возможного мирного соглашения с Москвой постарается вернуть Киеву как можно больше территорий, находящихся под контролем России. Трамп при этом заявил, что намерен заключить соглашение, опираясь на интересы обеих сторон конфликта.
Осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав РФ по итогам проведенных там российскими властями референдумов. Украина и западные страны не признали результаты голосования.