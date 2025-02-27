Трамп высмеял вопрос журналиста о бывших украинских территориях

27 февраля в беседе с журналистами Трамп заявил, что Вашингтон в рамках возможного мирного соглашения с Москвой постарается вернуть Киеву как можно больше территорий, находящихся под контролем России. Трамп при этом заявил, что намерен заключить соглашение, опираясь на интересы обеих сторон конфликта.