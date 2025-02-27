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Трамп: конфликт на Украине закончится «довольно скоро» или никогда

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится «довольно скоро» или не закончится никогда. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.

«Я думаю, что мы достигли большого прогресса [на переговорах по Украине], и я думаю, что он движется довольно быстро. Это либо произойдет довольно скоро, либо не произойдет вообще», – сказал Трамп.

Ранее перед переговорами со Стармером Трамп позитивно оценил шаги России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Когда Стармер подъехал к Белому дому, один из журналистов спросил, возможно ли заключение мирного соглашения по Украине. В ответ Трамп заверил, что это произойдет.

На переговорах с британским премьером в Белом доме Трамп сообщил, что процесс достижения соглашения продвигается вперед и что США провели успешные переговоры с обеими сторонами. Стармер поблагодарил американского президента за усилия по установлению мира и подчеркнул, что любое соглашение должно быть прочным.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что начавшееся взаимодействие с новой администрацией США вселяет надежды, поскольку американские партнеры демонстрируют прагматизм и настрой на решение накопившихся проблем, а также отказываются от «идеологических клише» своих предшественников, которые и привели к кризису всей системы международных отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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