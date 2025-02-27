Трамп: конфликт на Украине закончится «довольно скоро» или никогда

На переговорах с британским премьером в Белом доме Трамп сообщил, что процесс достижения соглашения продвигается вперед и что США провели успешные переговоры с обеими сторонами. Стармер поблагодарил американского президента за усилия по установлению мира и подчеркнул, что любое соглашение должно быть прочным.