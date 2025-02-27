Трамп: конфликт на Украине закончится «довольно скоро» или никогда
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится «довольно скоро» или не закончится никогда. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.
«Я думаю, что мы достигли большого прогресса [на переговорах по Украине], и я думаю, что он движется довольно быстро. Это либо произойдет довольно скоро, либо не произойдет вообще», – сказал Трамп.
Ранее перед переговорами со Стармером Трамп позитивно оценил шаги России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Когда Стармер подъехал к Белому дому, один из журналистов спросил, возможно ли заключение мирного соглашения по Украине. В ответ Трамп заверил, что это произойдет.
На переговорах с британским премьером в Белом доме Трамп сообщил, что процесс достижения соглашения продвигается вперед и что США провели успешные переговоры с обеими сторонами. Стармер поблагодарил американского президента за усилия по установлению мира и подчеркнул, что любое соглашение должно быть прочным.
27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что начавшееся взаимодействие с новой администрацией США вселяет надежды, поскольку американские партнеры демонстрируют прагматизм и настрой на решение накопившихся проблем, а также отказываются от «идеологических клише» своих предшественников, которые и привели к кризису всей системы международных отношений.