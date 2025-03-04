Захарова возмутилась извинениями за исполнение «Катюши» на фестивале в Молдавии

В начале ноября 2024 г. Санду победила на президентских выборах в Молдавии. Захарова тогда заявляла, что выборы в республике, по итогам второго тура которых победила Санду, сопровождались репрессиями против оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что выборы в Молдавии нельзя считать чистыми. По его словам, они были полны манипуляций.