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Захарова возмутилась извинениями за исполнение «Катюши» на фестивале в Молдавии

Ведомости

Извинения израильского оркестра Klezmer Band Moldova за исполнение песни «Катюша» на иврите в рамках музыкального фестиваля «Мэрцишор» – позор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По данным молдавских СМИ, оркестру пришлось извиниться за оскорбление, которое якобы было нанесено зрителям, так как пользователи соцсетей «обвинили их в российской пропаганде». Захарова обратила внимание, что речь идет о музыке Матвея Блантера, ставшей одним из мировых символов борьбы с нацизмом. Дипломат напомнила, что Блантер являлся уроженцем города Почеп, где во время оккупации нацисты расстреляли 2000 евреев, в том числе 14-летних детей.

«Когда-то с этого всего и начиналось – евреям запрещали ходить в синагоги, издавать газеты, говорить на идише и иврите. Молдавское правительство живет по принципу «вперед в прошлое», – написала Захарова.

По ее словам, «Мэрцишор» проводится с 1966 г., «когда самой [президента Молдавии Майи] Санду еще и в проекте не было», и «такого позора, чтобы запрещали песни, ставшие символом борьбы с нацизмом, он не знал никогда».

В начале ноября 2024 г. Санду победила на президентских выборах в Молдавии. Захарова тогда заявляла, что выборы в республике, по итогам второго тура которых победила Санду, сопровождались репрессиями против оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что выборы в Молдавии нельзя считать чистыми. По его словам, они были полны манипуляций.

В марте прошлого года Санду обвинила Россию в том, что она якобы пытается установить контроль над ее страной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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