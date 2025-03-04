Захарова возмутилась извинениями за исполнение «Катюши» на фестивале в Молдавии
Извинения израильского оркестра Klezmer Band Moldova за исполнение песни «Катюша» на иврите в рамках музыкального фестиваля «Мэрцишор» – позор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По данным молдавских СМИ, оркестру пришлось извиниться за оскорбление, которое якобы было нанесено зрителям, так как пользователи соцсетей «обвинили их в российской пропаганде». Захарова обратила внимание, что речь идет о музыке Матвея Блантера, ставшей одним из мировых символов борьбы с нацизмом. Дипломат напомнила, что Блантер являлся уроженцем города Почеп, где во время оккупации нацисты расстреляли 2000 евреев, в том числе 14-летних детей.
«Когда-то с этого всего и начиналось – евреям запрещали ходить в синагоги, издавать газеты, говорить на идише и иврите. Молдавское правительство живет по принципу «вперед в прошлое», – написала Захарова.
По ее словам, «Мэрцишор» проводится с 1966 г., «когда самой [президента Молдавии Майи] Санду еще и в проекте не было», и «такого позора, чтобы запрещали песни, ставшие символом борьбы с нацизмом, он не знал никогда».
В начале ноября 2024 г. Санду победила на президентских выборах в Молдавии. Захарова тогда заявляла, что выборы в республике, по итогам второго тура которых победила Санду, сопровождались репрессиями против оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что выборы в Молдавии нельзя считать чистыми. По его словам, они были полны манипуляций.
В марте прошлого года Санду обвинила Россию в том, что она якобы пытается установить контроль над ее страной.