«Яблоко» прекратило сотрудничество с ALDE

Решение Генпрокуратуры о признании нежелательными ALDE имеет «потенциально серьезные последствия», но прямого запрета деятельности партии это решение не влечет, рассказывала «Ведомостям» старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева. Но это может стать поводом для проверок на предмет наличия связей «Яблока» с ALDE, посчитала юрист. По словам юриста Олега Захарова, само по себе когда-то имевшееся членство в той или иной организации, выходящей за рамки границ одного государства, как правило, носит не формализованный статус, а декларативный. «И вряд ли в последнее время «Яблоко» принимало участие в ее работе», – рассуждал он. Но если такое сотрудничество было, то для лиц, которые в нем участвовали, возможны персональные последствия рассказывал юрист.