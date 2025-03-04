«Яблоко» прекратило сотрудничество с ALDE
«Яблоко» 3 марта приняла решение о прекращении всех форм участия в деятельности «Альянса либералов и демократов за Европу» (ALDE), сообщили «Ведомостям» в партии. Накануне Генпрокуратура признала организацию нежелательной.
Российская партия являлась членом ALDE с 2006 г. Как заверили в партии, позиция ALDE по российско-украинскому конфликту направлена на «его дальнейшую эскалацию, поддержку продолжения боевых действий, расширение применения наиболее смертоносного современного оружия в целях недостижимой победы, ценой бесчисленного числа жертв». В «Яблоке» такую позицию назвали бесперспективной и затрудняющей поиск решений, способных привести к остановке кровопролития, к обеспечению безопасности и прочного мира в Европе.
«Она противоречит гуманистическим ценностям», – отметили в «Яблоке», заключив, что сама партия «категорически» поддерживает принципиально иную позицию. В частности, о необходимости немедленного прекращения огня и перехода к мирным переговорам. Также в партии указали, что в ALDE позицию «Яблока» также не разделяют.
Решение Генпрокуратуры о признании нежелательными ALDE имеет «потенциально серьезные последствия», но прямого запрета деятельности партии это решение не влечет, рассказывала «Ведомостям» старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева. Но это может стать поводом для проверок на предмет наличия связей «Яблока» с ALDE, посчитала юрист. По словам юриста Олега Захарова, само по себе когда-то имевшееся членство в той или иной организации, выходящей за рамки границ одного государства, как правило, носит не формализованный статус, а декларативный. «И вряд ли в последнее время «Яблоко» принимало участие в ее работе», – рассуждал он. Но если такое сотрудничество было, то для лиц, которые в нем участвовали, возможны персональные последствия рассказывал юрист.
«Альянс либералов и демократов за Европу» был основан в 1993 г., он включает в себя либеральные и либерально-демократические партии, в основном действующие в государствах Евросоюза. Как утверждается на сайте, членами ALDE являются 74 партии из 40 стран. Молодежное крыло партии объединяет либеральные молодежные и студенческие организации со всей Европы, которые насчитывают более 200 000 человек.