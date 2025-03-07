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Великобритания исключила Росбанк из санкционного списка

Ведомости

Великобритания приняла решение исключить Росбанк из своего санкционного списка. Эта информация была опубликована в уведомлении, выпущенном офисом по применению финансовых санкций (OFSI).

Согласно документу, с Росбанка снимаются ограничения, касающиеся заморозки активов и запрета на предоставление трастовых услуг. А вот санкции в отношении Т-банка (бывший Тинькофф Банк) продолжают действовать. Речь идет о заморозке активов, ограничении на трастовые услуги и корреспондентские операции в Великобритании.

6 марта Великобритания также сняла санкции с 24 сирийских организаций. Ограничения были отменены для ряда нефтяных компаний, государственного авиаперевозчика Syrian Air и нескольких банков.

11 февраля США, Британия и Австралия ввели санкции против России под предлогом кибератак. Под ограничения попала компания Zservers, которая специализируется на продаже серверов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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