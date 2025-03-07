Великобритания исключила Росбанк из санкционного списка

Согласно документу, с Росбанка снимаются ограничения, касающиеся заморозки активов и запрета на предоставление трастовых услуг. А вот санкции в отношении Т-банка (бывший Тинькофф Банк) продолжают действовать. Речь идет о заморозке активов, ограничении на трастовые услуги и корреспондентские операции в Великобритании.