Великобритания исключила Росбанк из санкционного списка
Великобритания приняла решение исключить Росбанк из своего санкционного списка. Эта информация была опубликована в уведомлении, выпущенном офисом по применению финансовых санкций (OFSI).
Согласно документу, с Росбанка снимаются ограничения, касающиеся заморозки активов и запрета на предоставление трастовых услуг. А вот санкции в отношении Т-банка (бывший Тинькофф Банк) продолжают действовать. Речь идет о заморозке активов, ограничении на трастовые услуги и корреспондентские операции в Великобритании.
6 марта Великобритания также сняла санкции с 24 сирийских организаций. Ограничения были отменены для ряда нефтяных компаний, государственного авиаперевозчика Syrian Air и нескольких банков.
11 февраля США, Британия и Австралия ввели санкции против России под предлогом кибератак. Под ограничения попала компания Zservers, которая специализируется на продаже серверов.