Захарова: обстановка в Румынии является карикатурой на демократию

«Даже американцы, понимая всю свою ответственность, не свою личную, но своих режимов, за то, что творится на пространстве Румынии, которое находится под зонтиком североатлантического влияния, даже они уже смеются в голос, потому что страну превратили просто я даже не знаю во что. <...> Это же карикатура просто демократии», – сказала она.