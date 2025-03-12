Захарова: обстановка в Румынии является карикатурой на демократию
События в Румынии являются карикатурой на демократию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
«Даже американцы, понимая всю свою ответственность, не свою личную, но своих режимов, за то, что творится на пространстве Румынии, которое находится под зонтиком североатлантического влияния, даже они уже смеются в голос, потому что страну превратили просто я даже не знаю во что. <...> Это же карикатура просто демократии», – сказала она.
9 марта румынские власти запретили победителю первого тура президентских выборов в Румынии Кэлину Джорджеску участвовать в майских президентских выборах. Центральное избирательное бюро объяснило это тем, что поступило более 1000 возражений против его участия, включая обвинения в «антидемократической» и «экстремистской» политике.
Позже конституционный суд Румынии отклонил апелляцию Джорджеску. Таким образом, бывший кандидат в президенты не сможет баллотироваться на выборах, которые пройдут в Румынии в мае 2025 г.
Сам политик заявил, что Европа и Румыния стали «мелочными, коррумпированными и находящимися под диктатурой», в то время как США становятся «великими». Он также заявил об отсутствии свободы в Румынии.