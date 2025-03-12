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Захарова: обстановка в Румынии является карикатурой на демократию

Ведомости

События в Румынии являются карикатурой на демократию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Даже американцы, понимая всю свою ответственность, не свою личную, но своих режимов, за то, что творится на пространстве Румынии, которое находится под зонтиком североатлантического влияния, даже они уже смеются в голос, потому что страну превратили просто я даже не знаю во что. <...> Это же карикатура просто демократии», – сказала она.

9 марта румынские власти запретили победителю первого тура президентских выборов в Румынии Кэлину Джорджеску участвовать в майских президентских выборах. Центральное избирательное бюро объяснило это тем, что поступило более 1000 возражений против его участия, включая обвинения в «антидемократической» и «экстремистской» политике.

Позже конституционный суд Румынии отклонил апелляцию Джорджеску. Таким образом, бывший кандидат в президенты не сможет баллотироваться на выборах, которые пройдут в Румынии в мае 2025 г.

Сам политик заявил, что Европа и Румыния стали «мелочными, коррумпированными и находящимися под диктатурой», в то время как США становятся «великими». Он также заявил об отсутствии свободы в Румынии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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