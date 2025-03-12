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Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата и его супруги

Это стало ответом на высылку Россией двух британских дипломатов
Ведомости

Министерство иностранных дел Великобритании отозвало аккредитацию российского дипломата и его супруги, сообщается на сайте ведомства. Имена супругов не были названы.

Сообщается, что Россия в последний год проводила якобы агрессивную политику в отношении британских дипломатов. «Очевидно, что российское государство активно стремится к закрытию британского посольства в Москве и не учитывает опасные последствия этого», – сказано в сообщении британского МИДа. Как отмечается, высылка российского дипломата стала ответом на действия России, которая на этой неделе выслала двух британских дипломатов.

При этом Великобритания считает важным поддерживать каналы связи с дипломатическими представительствами. Однако «любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация и повлекут за собой соответствующую реакцию», сказано в сообщении.

10 марта второго секретаря британского посольства в Москве Алкеша Одедру и Майкла Скиннера, супруга первого секретаря политического отдела Табасум Рашид, лишили аккредитации в России. Им предписано покинуть страну в течение двух недель.

По данным ТАСС, основанием для таких мер послужило то, что они предоставили ложные сведения о себе и занимались разведывательно-подрывной деятельностью. В связи с данным инцидентом в МИД РФ был вызван представитель посольства Великобритании в Москве.

Комментируя произошедшее, в МИД РФ заявили, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации после инцидента с британскими дипломатами, Москва даст незамедлительный «зеркальный» ответ.

6 февраля Великобритания также лишила аккредитации российского дипломата. В заявлении правительства Соединенного Королевства говорилось, что это решение является ответом на «неспровоцированное и необоснованное» действие России, которая в ноябре также лишила аккредитации британского дипломата в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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