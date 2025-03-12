Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата и его супруги

Сообщается, что Россия в последний год проводила якобы агрессивную политику в отношении британских дипломатов. «Очевидно, что российское государство активно стремится к закрытию британского посольства в Москве и не учитывает опасные последствия этого», – сказано в сообщении британского МИДа. Как отмечается, высылка российского дипломата стала ответом на действия России, которая на этой неделе выслала двух британских дипломатов.