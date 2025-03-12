Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата и его супруги

Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата и его супругиЭто стало ответом на высылку Россией двух британских дипломатов
Министерство иностранных дел Великобритании отозвало аккредитацию российского дипломата и его супруги, сообщается на сайте ведомства. Имена супругов не были названы.
Сообщается, что Россия в последний год проводила якобы агрессивную политику в отношении британских дипломатов. «Очевидно, что российское государство активно стремится к закрытию британского посольства в Москве и не учитывает опасные последствия этого», – сказано в сообщении британского МИДа. Как отмечается, высылка российского дипломата стала ответом на действия России, которая на этой неделе выслала двух британских дипломатов.
При этом Великобритания считает важным поддерживать каналы связи с дипломатическими представительствами. Однако «любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация и повлекут за собой соответствующую реакцию», сказано в сообщении.
10 марта второго секретаря британского посольства в Москве Алкеша Одедру и Майкла Скиннера, супруга первого секретаря политического отдела Табасум Рашид, лишили аккредитации в России. Им предписано покинуть страну в течение двух недель.
По данным ТАСС, основанием для таких мер послужило то, что они предоставили ложные сведения о себе и занимались разведывательно-подрывной деятельностью. В связи с данным инцидентом в МИД РФ был вызван представитель посольства Великобритании в Москве.
Комментируя произошедшее, в МИД РФ заявили, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации после инцидента с британскими дипломатами, Москва даст незамедлительный «зеркальный» ответ.
6 февраля Великобритания также лишила аккредитации российского дипломата. В заявлении правительства Соединенного Королевства говорилось, что это решение является ответом на «неспровоцированное и необоснованное» действие России, которая в ноябре также лишила аккредитации британского дипломата в Москве.