Новый премьер-министр Канады Марк Карни принес присягу
Бывший управляющий Банка Канады Марк Карни принес присягу в качестве 24-го премьер-министра страны, сообщается на сайте премьера.
Карни заявил, что новый кабинет министров Канады будет менять подход к работе, чтобы правительство могло в большей степени помогать гражданам.
«Наше правительство едино и сильно, и мы приступаем к работе», – заявил премьер-министр.
10 марта стало известно, что Карни был избран новым лидером правящей либеральной партии страны, а также, что он займет пост премьер-министра Канады, сменив на этом посту Джастина Трюдо. Он одержал победу на выборах, набрав 85,9% голосов. В своем выступлении Карни заявил, что его руководящими принципами управления будут «финансовая ответственность, социальная справедливость и международное лидерство».