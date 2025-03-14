Новый премьер-министр Канады Марк Карни принес присягу

10 марта стало известно, что Карни был избран новым лидером правящей либеральной партии страны, а также, что он займет пост премьер-министра Канады, сменив на этом посту Джастина Трюдо. Он одержал победу на выборах, набрав 85,9% голосов. В своем выступлении Карни заявил, что его руководящими принципами управления будут «финансовая ответственность, социальная справедливость и международное лидерство».