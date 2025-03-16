Bloomberg: условия Путина для прекращения огня будут неприемлемы для Киева и ЕС
Условия российских властей, при которых Москва согласится пойти на прекращение огня на Украине, могут оказаться для Киева и Евросоюза неприемлемыми, сообщает Bloomberg со ссылкой на западных сотрудников служб безопасности.
11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления. Президент США Дональд Трамп призвал Россию согласиться на временное перемирие, пригрозив ужесточением санкций в случае отказа. Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это предложение должно привести к долгосрочному миру. Говоря о «нюансах», он указал на ситуацию в Курской области, где шло наступление российский войск, продолжение в случае перемирия поставок оружия Киеву и украинской мобилизации, а также наличие механизмов поддержания прекращения огня и контроля за ним.
«Лидер Кремля выдвинул «максималистские» требования относительно прекращения огня, которые, как ожидается, будут неприемлемы для украинцев и других европейцев», – передает Bloomberg.
США пока не ответили на предложения Путина, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает «четкого» и «твердого» ответа от США, если Кремль отклонит инициативу о прекращении огня, указывает агентство. Украинский президент назвал наступательные планы России признаком того, что Путин не собирается складывать оружие, говорится в статье.
13 марта Трамп положительно оценил заявление Путина о прекращении огня на Украине. Он отметил, что выступление российского лидера было «многообещающим», но «неполным». В этот же день в Москву для проведения переговоров прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава госдепа Марко Рубио заявил после переговоров Путина и Уиткоффа о наличии оснований для «осторожного оптимизма». По его словам, многое зависит от того, что «готовы предпринять Россия и другие стороны», а решения должны быть приемлемыми как для России, так и для Украины.