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Bloomberg: условия Путина для прекращения огня будут неприемлемы для Киева и ЕС

Ведомости

Условия российских властей, при которых Москва согласится пойти на прекращение огня на Украине, могут оказаться для Киева и Евросоюза неприемлемыми, сообщает Bloomberg со ссылкой на западных сотрудников служб безопасности.

11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления. Президент США Дональд Трамп призвал Россию согласиться на временное перемирие, пригрозив ужесточением санкций в случае отказа. Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это предложение должно привести к долгосрочному миру. Говоря о «нюансах», он указал на ситуацию в Курской области, где шло наступление российский войск, продолжение в случае перемирия поставок оружия Киеву и украинской мобилизации, а также наличие механизмов поддержания прекращения огня и контроля за ним. 

«Лидер Кремля выдвинул «максималистские» требования относительно прекращения огня, которые, как ожидается, будут неприемлемы для украинцев и других европейцев», – передает Bloomberg.

США пока не ответили на предложения Путина, а президент Украины Владимир  Зеленский сообщил, что ожидает «четкого» и «твердого» ответа от США, если Кремль отклонит инициативу о прекращении огня, указывает агентство. Украинский президент назвал наступательные планы России признаком того, что Путин не собирается складывать оружие, говорится в статье.

13 марта Трамп положительно оценил заявление Путина о прекращении огня на Украине. Он отметил, что выступление российского лидера было «многообещающим», но «неполным». В этот же день в Москву для проведения переговоров прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава госдепа Марко Рубио заявил после переговоров Путина и Уиткоффа о наличии оснований для «осторожного оптимизма». По его словам, многое зависит от того, что «готовы предпринять Россия и другие стороны», а решения должны быть приемлемыми как для России, так и для Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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