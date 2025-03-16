Bloomberg: условия Путина для прекращения огня будут неприемлемы для Киева и ЕС

13 марта Трамп положительно оценил заявление Путина о прекращении огня на Украине. Он отметил, что выступление российского лидера было «многообещающим», но «неполным». В этот же день в Москву для проведения переговоров прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава госдепа Марко Рубио заявил после переговоров Путина и Уиткоффа о наличии оснований для «осторожного оптимизма». По его словам, многое зависит от того, что «готовы предпринять Россия и другие стороны», а решения должны быть приемлемыми как для России, так и для Украины.