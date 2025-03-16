В Белоруссии заявили о закрытии Латвией единственного пункта пропуска на границе
Латвийская сторона прекратила оформлять транспорт, следующий через единственный открытый на белорусско-латвийском направлении пункт пропуска «Григоровщина», движение остановлено на въезд и выезд, сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Белоруссии.
В Латвии прекратили оформлять автомобили на пункте пропуска днем 16 марта. В ГТК уточнили, что движение грузовых и легковых машин было остановлено как на въезд в Белоруссию, так и на выезд из нее. Латвийская сторона выставила специальные заградительные щиты, говорится в сообщении комитета в Telegram-канале. Сейчас очередей на данном направлении нет, но сложившаяся ситуация «может спровоцировать обратную картину», считают в таможенном комитете.
В декабре 2024 г. правительство Латвии приняло решение продлить усиленный режим контроля на границе с Белоруссией до 30 июня 2025 г. Такой режим контроля границы распространяется на территории Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского и Даугавпилсского районов Латвии. В качестве причины продления кабмин назвал сохранение миграционного давления на границе двух стран.
Летом прошлого года европейские страны ограничили въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. С 16 июля запрет вступил в силу в Латвии, с 18 июля мера действует в Литве. Авто с номерами Белоруссии должны были покинуть территорию ЕС до января 2025 г. МИД Белоруссии заявил, что закрытие пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и введение ограничений на въезд граждан республики противоречат международному праву.