В Белоруссии заявили о закрытии Латвией единственного пункта пропуска на границе

В Латвии прекратили оформлять автомобили на пункте пропуска днем 16 марта. В ГТК уточнили, что движение грузовых и легковых машин было остановлено как на въезд в Белоруссию, так и на выезд из нее. Латвийская сторона выставила специальные заградительные щиты, говорится в сообщении комитета в Telegram-канале. Сейчас очередей на данном направлении нет, но сложившаяся ситуация «может спровоцировать обратную картину», считают в таможенном комитете.