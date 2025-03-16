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В Белоруссии заявили о закрытии Латвией единственного пункта пропуска на границе

Ведомости

Латвийская сторона прекратила оформлять транспорт, следующий через единственный открытый на белорусско-латвийском направлении пункт пропуска «Григоровщина», движение остановлено на въезд и выезд, сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Белоруссии.

В Латвии прекратили оформлять автомобили на пункте пропуска днем 16 марта. В ГТК уточнили, что движение грузовых и легковых машин было остановлено как на въезд в Белоруссию, так и на выезд из нее. Латвийская сторона выставила специальные заградительные щиты, говорится в сообщении комитета в Telegram-канале. Сейчас очередей на данном направлении нет, но сложившаяся ситуация «может спровоцировать обратную картину», считают в таможенном комитете.

В декабре 2024 г. правительство Латвии приняло решение продлить усиленный режим контроля на границе с Белоруссией до 30 июня 2025 г. Такой режим контроля границы распространяется на территории Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского и Даугавпилсского районов Латвии. В качестве причины продления кабмин назвал сохранение миграционного давления на границе двух стран.

Летом прошлого года европейские страны ограничили въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. С 16 июля запрет вступил в силу в Латвии, с 18 июля мера действует в Литве. Авто с номерами Белоруссии должны были покинуть территорию ЕС до января 2025 г. МИД Белоруссии заявил, что закрытие пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и введение ограничений на въезд граждан республики противоречат международному праву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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