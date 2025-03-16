Матвиенко прибыла в Азербайджан
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 16 марта прибыла в Азербайджан с официальным визитом, сообщается на сайте Совфеда.
Матвиенко находится в республике с российской делегацией, у председателя запланированы встречи с руководством страны и парламентариями. В частности, в Азербайджане состоится заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и милли меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики. Его проведут первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин и первый зампредседателя меджлиса Али Ахмедов.
В состав российской делегации вошли ряд председателей комитетов СФ, а также депутаты Госдумы и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В аэропорту им. Гейдара Алиева Матвиенко встречали Ахмедов, руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Полад Бюльбюльоглы и другие официальные лица, передает «АзерТадж».
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили вопросы реализации проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта, сообщал Кремль. Эти темы затрагивались в контексте договоренностей, достигнутых во время визита Путина в Азербайджан в августе 2024 г., а также с учетом контактов председателя правительства Михаила Мишустина в Баку.