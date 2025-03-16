Матвиенко прибыла в Азербайджан

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили вопросы реализации проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта, сообщал Кремль. Эти темы затрагивались в контексте договоренностей, достигнутых во время визита Путина в Азербайджан в августе 2024 г., а также с учетом контактов председателя правительства Михаила Мишустина в Баку.