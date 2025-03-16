Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Матвиенко прибыла в Азербайджан

Ведомости

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 16 марта прибыла в Азербайджан с официальным визитом, сообщается на сайте Совфеда.

Матвиенко находится в республике с российской делегацией, у председателя запланированы встречи с руководством страны и парламентариями. В частности, в Азербайджане состоится заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и милли меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики. Его проведут первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин и первый зампредседателя меджлиса Али Ахмедов.

В состав российской делегации вошли ряд председателей комитетов СФ, а также депутаты Госдумы и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В аэропорту им. Гейдара Алиева Матвиенко встречали Ахмедов, руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Полад Бюльбюльоглы и другие официальные лица, передает «АзерТадж».

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили вопросы реализации проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта, сообщал Кремль. Эти темы затрагивались в контексте договоренностей, достигнутых во время визита Путина в Азербайджан в августе 2024 г., а также с учетом контактов председателя правительства Михаила Мишустина в Баку.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных