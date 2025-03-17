ТАСС: ВСУ обучили своих военных правилам поведения в плену

О создании специального курса по правилам поведения в плену рассказал во время допроса пленный 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, преподаватели должны были сделать так, чтобы в случае попадания в руки противника украинские военные не сообщали лишнего, поскольку понимали, что «большинство солдат ВСУ насильно мобилизованы» и «при первой же возможности сдадутся».