ТАСС: ВСУ обучили своих военных правилам поведения в плену
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в учебном центре в Черниговской области во время боев в Курской области провели для своих военных инструктаж на случай попадания в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
О создании специального курса по правилам поведения в плену рассказал во время допроса пленный 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, преподаватели должны были сделать так, чтобы в случае попадания в руки противника украинские военные не сообщали лишнего, поскольку понимали, что «большинство солдат ВСУ насильно мобилизованы» и «при первой же возможности сдадутся».
Украинские военные нарушили госграницу и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.
12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, докладывая президенту страны о боях в Курской области, заявил, что ВСУ с начала вторжения потеряли более 68 000 военных и свыше 7000 единиц техники. По его словам, в плен было взято 430 человек.
В ходе совещания с членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин сообщил 14 марта, что в случае если украинские войска в Курской области сложат оружие и сдадутся в плен добровольно, им будет обеспечена безопасность.