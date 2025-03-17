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ТАСС: ВСУ обучили своих военных правилам поведения в плену

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в учебном центре в Черниговской области во время боев в Курской области провели для своих военных инструктаж на случай попадания в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

О создании специального курса по правилам поведения в плену рассказал во время допроса пленный 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, преподаватели должны были сделать так, чтобы в случае попадания в руки противника украинские военные не сообщали лишнего, поскольку понимали, что «большинство солдат ВСУ насильно мобилизованы» и «при первой же возможности сдадутся».

Украинские военные нарушили госграницу и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, докладывая президенту страны о боях в Курской области, заявил, что ВСУ с начала вторжения потеряли более 68 000 военных и свыше 7000 единиц техники. По его словам, в плен было взято 430 человек.

В ходе совещания с членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин сообщил 14 марта, что в случае если украинские войска в Курской области сложат оружие и сдадутся в плен добровольно, им будет обеспечена безопасность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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