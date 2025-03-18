CNN: в ходе телефонного разговора Путин и Трамп могут обсудить личную встречу

18 марта Путин и Трамп проведут второй телефонный разговор после переизбрания последнего на пост президента США. В преддверии диалога между лидерами стран в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что политики проведут телефонный разговор днем с 16:00 по 18:00 мск.