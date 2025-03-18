CNN: в ходе телефонного разговора Путин и Трамп могут обсудить личную встречу
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего разговора могут обсудить личную встречу, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
Собеседник телеканала рассказал, что личная встреча, о которой политики договорились в ходе первого телефонного разговора 12 февраля, может стать одной из тем предстоящего диалога.
Первый телефонный разговор между главами РФ и США состоялся 12 февраля. В ходе диалога Путин и Трамп обсудили боевые действия России на Украине, а также договорились об организации личной встречи.