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CNN: в ходе телефонного разговора Путин и Трамп могут обсудить личную встречу

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего разговора могут обсудить личную встречу, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Собеседник телеканала рассказал, что личная встреча, о которой политики договорились в ходе первого телефонного разговора 12 февраля, может стать одной из тем предстоящего диалога.

18 марта Путин и Трамп проведут второй телефонный разговор после переизбрания последнего на пост президента США. В преддверии диалога между лидерами стран в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что политики проведут телефонный разговор днем с 16:00 по 18:00 мск.

Первый телефонный разговор между главами РФ и США состоялся 12 февраля. В ходе диалога Путин и Трамп обсудили боевые действия России на Украине, а также договорились об организации личной встречи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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