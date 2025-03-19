Уиткофф: через пару недель может быть достигнуто прекращение огня на Украине
Полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто через пару недель. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе интервью телеканалу Bloomberg TV.
Политик подчеркнул, что дальнейший путь к условиям прекращения огня был согласован в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
«Я думаю, через пару недель мы придем к этому», – пояснил Уиткофф.
Детали соглашения о прекращении огня на Украине планируется обсудить 23 марта в саудовской Джидде.
18 марта состоялся второй телефонный разговор между главами России и США. В центре внимания было обсуждение мер по урегулированию конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что ключевым фактором для предотвращения эскалации конфликта является прекращение поставок военной помощи и разведывательной информации Киеву. Трамп предложил России и Украине воздержаться от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней.
Российский лидер сразу же дал соответствующие команды Минобороны. По словам пресс-секретаря президента РФ, в тот момент в воздухе уже были семь беспилотников РФ, нацеленные на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В итоге ВС РФ сбили свои же беспилотники с помощью зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и истребителя.