Уиткофф: через пару недель может быть достигнуто прекращение огня на Украине

18 марта состоялся второй телефонный разговор между главами России и США. В центре внимания было обсуждение мер по урегулированию конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что ключевым фактором для предотвращения эскалации конфликта является прекращение поставок военной помощи и разведывательной информации Киеву. Трамп предложил России и Украине воздержаться от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней.