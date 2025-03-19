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Уиткофф: через пару недель может быть достигнуто прекращение огня на Украине

Ведомости

Полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто через пару недель. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе интервью телеканалу Bloomberg TV.

Политик подчеркнул, что дальнейший путь к условиям прекращения огня был согласован в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Я думаю, через пару недель мы придем к этому», – пояснил Уиткофф.

Детали соглашения о прекращении огня на Украине планируется обсудить 23 марта в саудовской Джидде.

18 марта состоялся второй телефонный разговор между главами России и США. В центре внимания было обсуждение мер по урегулированию конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что ключевым фактором для предотвращения эскалации конфликта является прекращение поставок военной помощи и разведывательной информации Киеву. Трамп предложил России и Украине воздержаться от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней.

Российский лидер сразу же дал соответствующие команды Минобороны. По словам пресс-секретаря президента РФ, в тот момент в воздухе уже были семь беспилотников РФ, нацеленные на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В итоге ВС РФ сбили свои же беспилотники с помощью зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и истребителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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