С документами об убийстве Кеннеди опубликовали персональные данные сотен людей
США раскрыли персональные данные сотен людей, поспешив опубликовать документы об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. Об этом сообщает The New York Times.
По информации издания, всего было опубликовано 64 000 страниц, касающихся преступления, совершенного в 1963 г. В них не было секретных и вычеркнутых фрагментов, которые бы скрыли данные. Это привело к тому, что было раскрыто одно полное личное дело агента ЦРУ, а также номера страховых полисов сотен других людей.
Анонимный источник сообщил NYT, что чиновники администрации президента еще до публикации документов осознавали, что, если обнародовать их в неотредактированном виде, будут раскрыты некоторые личные данные.
В публикации газеты отмечается, что среди владельцев номеров полисов есть сотрудники конгресса, разведывательных служб и бывший посол, многие из которых до сих пор живы.
США опубликовали секретные документы об убийстве Кеннеди 19 марта. Многие документы отражают работу следователей, которые пытались узнать больше о пребывании убийцы Ли Харви Освальда в Советском Союзе и отследить его передвижения в месяцы, предшествовавшие убийству американского президента.
Опубликовать материалы по делу об убийстве Кеннеди пообещал нынешний лидер страны Дональд Трамп. По его словам, «люди ждали этого десятилетиями».