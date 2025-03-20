С документами об убийстве Кеннеди опубликовали персональные данные сотен людей

По информации издания, всего было опубликовано 64 000 страниц, касающихся преступления, совершенного в 1963 г. В них не было секретных и вычеркнутых фрагментов, которые бы скрыли данные. Это привело к тому, что было раскрыто одно полное личное дело агента ЦРУ, а также номера страховых полисов сотен других людей.