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С документами об убийстве Кеннеди опубликовали персональные данные сотен людей

Ведомости

США раскрыли персональные данные сотен людей, поспешив опубликовать документы об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, всего было опубликовано 64 000 страниц, касающихся преступления, совершенного в 1963 г. В них не было секретных и вычеркнутых фрагментов, которые бы скрыли данные. Это привело к тому, что было раскрыто одно полное личное дело агента ЦРУ, а также номера страховых полисов сотен других людей.

Анонимный источник сообщил NYT, что чиновники администрации президента еще до публикации документов осознавали, что, если обнародовать их в неотредактированном виде, будут раскрыты некоторые личные данные.

В публикации газеты отмечается, что среди владельцев номеров полисов есть сотрудники конгресса, разведывательных служб и бывший посол, многие из которых до сих пор живы.

США опубликовали секретные документы об убийстве Кеннеди 19 марта. Многие документы отражают работу следователей, которые пытались узнать больше о пребывании убийцы Ли Харви Освальда в Советском Союзе и отследить его передвижения в месяцы, предшествовавшие убийству американского президента.

Опубликовать материалы по делу об убийстве Кеннеди пообещал нынешний лидер страны Дональд Трамп. По его словам, «люди ждали этого десятилетиями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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