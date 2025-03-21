США выдадут новые номера полисов взамен размещенных с делом об убийстве Кеннеди
Управление социального страхования США выдаст новые номера страховых полисов тем, чьи данные были случайно раскрыты в документах об убийстве Джона Кеннеди. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома.
«Управление социального страхования выдаст новые номера тем, чьи данные были случайно раскрыты», – пояснил источник на условиях анонимности.
Также обещают убрать опубликованные персональные данные.
20 марта стало известно, что США раскрыли персональные данные сотен людей, когда поспешили опубликовать документы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди.
Согласно информации The New York Times, было обнародовано 64 000 страниц, посвященных преступлению, совершенному в 1963 г. Их не обработали, скрыв или удалив часть фрагментов с данными. В результате было раскрыто одно полное досье агента ЦРУ, а также номера страховых полисов сотен других людей.
Материалы по делу об убийстве Джона Кеннеди были опубликованы по инициативе нынешнего президента США Дональда Трампа. Он заявлял, что «люди ждали этого долгие годы».