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США выдадут новые номера полисов взамен размещенных с делом об убийстве Кеннеди

Ведомости

Управление социального страхования США выдаст новые номера страховых полисов тем, чьи данные были случайно раскрыты в документах об убийстве Джона Кеннеди. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома.

«Управление социального страхования выдаст новые номера тем, чьи данные были случайно раскрыты», – пояснил источник на условиях анонимности.

Также обещают убрать опубликованные персональные данные.

20 марта стало известно, что США раскрыли персональные данные сотен людей, когда поспешили опубликовать документы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Согласно информации The New York Times, было обнародовано 64 000 страниц, посвященных преступлению, совершенному в 1963 г. Их не обработали, скрыв или удалив часть фрагментов с данными. В результате было раскрыто одно полное досье агента ЦРУ, а также номера страховых полисов сотен других людей.

Материалы по делу об убийстве Джона Кеннеди были опубликованы по инициативе нынешнего президента США Дональда Трампа. Он заявлял, что «люди ждали этого долгие годы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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