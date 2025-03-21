США выдадут новые номера полисов взамен размещенных с делом об убийстве Кеннеди

Согласно информации The New York Times, было обнародовано 64 000 страниц, посвященных преступлению, совершенному в 1963 г. Их не обработали, скрыв или удалив часть фрагментов с данными. В результате было раскрыто одно полное досье агента ЦРУ, а также номера страховых полисов сотен других людей.