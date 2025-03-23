Стармер заявил о давлении на него для критики Зеленского за перепалку с Трампом

Во время встречи между Зеленским и Трампом произошел спор. В частности, Трамп заявил, что если Киев не подпишет соглашение с Вашингтоном по редкоземельным ископаемым, то «вы будете воевать сами». После завершения переговоров Зеленский досрочно покинул Белый дом в присутствии прессы. Трамп позже написал в соцсети Truth Social, что Зеленский может вернуться, когда будет «готов к миру». Как сообщили СМИ, соглашение о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном подписано не было. Зеленский после встречи с Трампом заявил, что Украине необходим справедливый и прочный мир.