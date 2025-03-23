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Стармер заявил о давлении на него для критики Зеленского за перепалку с Трампом

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на него оказывали давление со стороны США, чтобы он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за инцидент в Белом доме 28 февраля. Стармер рассказал об этом в интервью изданию The New York Times.

По его словам, правильным решением было не поддаваться на провокации со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он добавил: «Я подумал, что лучше будет поговорить с обеими сторонами, чтобы попытаться вернуть их к пониманию друг друга». Как отметил Стармер, в тот момент британское правительство выступало в роли посредника между США и Украиной, чтобы улучшить отношения между двумя странами после конфликта. Советник по национальной безопасности Стармера Джонатан Пауэлл посетил Киев и убедил Зеленского принять инициативу США по прекращению огня.

Стармер также общался с Трампом, чтобы передать готовность Украины возобновить переговоры.

28 февраля Зеленский посетил Белый дом для встречи с Трампом, на которой стороны должны были подписать межправительственное соглашение по вопросам полезных ископаемых. Соглашение, как сообщалось ранее, было уже согласовано. Оно предусматривало создание совместного фонда, управляемого Украиной и США, при этом Киев обязан был вносить 50% доходов от добычи природных ресурсов, которые должны были быть реинвестированы в экономику страны.

Во время встречи между Зеленским и Трампом произошел спор. В частности, Трамп заявил, что если Киев не подпишет соглашение с Вашингтоном по редкоземельным ископаемым, то «вы будете воевать сами». После завершения переговоров Зеленский досрочно покинул Белый дом в присутствии прессы. Трамп позже написал в соцсети Truth Social, что Зеленский может вернуться, когда будет «готов к миру». Как сообщили СМИ, соглашение о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном подписано не было. Зеленский после встречи с Трампом заявил, что Украине необходим справедливый и прочный мир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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