Стармер заявил о давлении на него для критики Зеленского за перепалку с Трампом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на него оказывали давление со стороны США, чтобы он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за инцидент в Белом доме 28 февраля. Стармер рассказал об этом в интервью изданию The New York Times.
По его словам, правильным решением было не поддаваться на провокации со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он добавил: «Я подумал, что лучше будет поговорить с обеими сторонами, чтобы попытаться вернуть их к пониманию друг друга». Как отметил Стармер, в тот момент британское правительство выступало в роли посредника между США и Украиной, чтобы улучшить отношения между двумя странами после конфликта. Советник по национальной безопасности Стармера Джонатан Пауэлл посетил Киев и убедил Зеленского принять инициативу США по прекращению огня.
Стармер также общался с Трампом, чтобы передать готовность Украины возобновить переговоры.
28 февраля Зеленский посетил Белый дом для встречи с Трампом, на которой стороны должны были подписать межправительственное соглашение по вопросам полезных ископаемых. Соглашение, как сообщалось ранее, было уже согласовано. Оно предусматривало создание совместного фонда, управляемого Украиной и США, при этом Киев обязан был вносить 50% доходов от добычи природных ресурсов, которые должны были быть реинвестированы в экономику страны.
Во время встречи между Зеленским и Трампом произошел спор. В частности, Трамп заявил, что если Киев не подпишет соглашение с Вашингтоном по редкоземельным ископаемым, то «вы будете воевать сами». После завершения переговоров Зеленский досрочно покинул Белый дом в присутствии прессы. Трамп позже написал в соцсети Truth Social, что Зеленский может вернуться, когда будет «готов к миру». Как сообщили СМИ, соглашение о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном подписано не было. Зеленский после встречи с Трампом заявил, что Украине необходим справедливый и прочный мир.