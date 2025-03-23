Хуситы заявили о новом ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
Йеменские вооруженные силы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщил представитель йеменских сил, бригадный генерал Яхья Сариа.
Удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2», сообщил Сариа в своем Telegram-канале. Операция, по его данным, успешно достигла своей цели и привела к приостановке работы аэропорта более чем на полчаса.
Кроме того, ракетные силы и беспилотники вступили в бой с американским авианосцем USS Harry Truman и несколькими «вражескими» военными кораблями в Красном море. Это стало ответом на действия США, которые «за последние несколько часов совершили десятки налетов на нашу страну», заявил представитель йеменских ВС. Столкновения продолжались несколько часов, утверждает Сариа.
Йеменские вооруженные силы, добавил он, продолжают «поддерживать угнетенный палестинский народ и препятствовать израильскому судоходству в ранее объявленном районе операций». Хуситы будут действовать до тех пор, пока «агрессия не прекратится» и блокада сектора Газа не будет снята.
Выпущенную по Израилю ракету еще до пересечения границы успешно перехватили израильские силы ПВО, сообщил ранее The Times of Israel со ссылкой на военных. По данным издания, атака хуситов на еврейское государство стало пятой с тех пор, как армия Израиля 18 марта начала возобновленное наступление против палестинского «Хамаса» в секторе Газа.