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Хуситы заявили о новом ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Ведомости

Йеменские вооруженные силы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщил представитель йеменских сил, бригадный генерал Яхья Сариа.

Удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2», сообщил Сариа в своем Telegram-канале. Операция, по его данным, успешно достигла своей цели и привела к приостановке работы аэропорта более чем на полчаса.

Кроме того, ракетные силы и беспилотники вступили в бой с американским авианосцем USS Harry Truman и несколькими «вражескими» военными кораблями в Красном море. Это стало ответом на действия США, которые «за последние несколько часов совершили десятки налетов на нашу страну», заявил представитель йеменских ВС. Столкновения продолжались несколько часов, утверждает Сариа.

Йеменские вооруженные силы, добавил он, продолжают «поддерживать угнетенный палестинский народ и препятствовать израильскому судоходству в ранее объявленном районе операций». Хуситы будут действовать до тех пор, пока «агрессия не прекратится» и блокада сектора Газа не будет снята.

Выпущенную по Израилю ракету еще до пересечения границы успешно перехватили израильские силы ПВО, сообщил ранее The Times of Israel со ссылкой на военных. По данным издания, атака хуситов на еврейское государство стало пятой с тех пор, как армия Израиля 18 марта начала возобновленное наступление против палестинского «Хамаса» в секторе Газа. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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