Хуситы заявили о новом ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Выпущенную по Израилю ракету еще до пересечения границы успешно перехватили израильские силы ПВО, сообщил ранее The Times of Israel со ссылкой на военных. По данным издания, атака хуситов на еврейское государство стало пятой с тех пор, как армия Израиля 18 марта начала возобновленное наступление против палестинского «Хамаса» в секторе Газа.