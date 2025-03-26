Зеленский: Украине не хватает средств на финансирование ВСУ
Киеву не хватает средств на финансирование нужд вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому глава государства Владимир Зеленский рассчитывает на помощь со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом он заявил в интервью американскому журналу Time.
Зеленский сказал, что армия Украины на данный момент в три раза больше, чем была до 2022 г. Он пояснил, что военнослужащим необходимы отдых, ротации, резервы и зарплаты – бюджета страны не хватает на подобное финансирование.
По мнению украинского лидера, со стороны ЕС должны быть организованы специальные программы для выделения средств на украинскую армию. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы и США занялись этим вопросом, но в нынешних обстоятельствах он больше полагается на Европу.
В конце февраля Организация Объединенных Наций (ООН) приостановила программы денежной помощи в некоторых регионах Украины. Это произошло в связи с сокращением финансирования со стороны Вашингтона. «На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи – ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего 1 млн человек в 2024 г.», – говорится в сообщении генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.
20 января президент США Дональд Трамп распорядился на 90 дней приостановить оказание помощи другим государствам – до оценки эффективности и соответствия его внешней политике. 25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марка Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на этот срок.