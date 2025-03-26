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Зеленский: Украине не хватает средств на финансирование ВСУ

Ведомости

Киеву не хватает средств на финансирование нужд вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому глава государства Владимир Зеленский рассчитывает на помощь со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом он заявил в интервью американскому журналу Time.

Зеленский сказал, что армия Украины на данный момент в три раза больше, чем была до 2022 г. Он пояснил, что военнослужащим необходимы отдых, ротации, резервы и зарплаты – бюджета страны не хватает на подобное финансирование.

По мнению украинского лидера, со стороны ЕС должны быть организованы специальные программы для выделения средств на украинскую армию. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы и США занялись этим вопросом, но в нынешних обстоятельствах он больше полагается на Европу.

В конце февраля Организация Объединенных Наций (ООН) приостановила программы денежной помощи в некоторых регионах Украины. Это произошло в связи с сокращением финансирования со стороны Вашингтона. «На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи – ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего 1 млн человек в 2024 г.», – говорится в сообщении генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

20 января президент США Дональд Трамп распорядился на 90 дней приостановить оказание помощи другим государствам – до оценки эффективности и соответствия его внешней политике. 25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марка Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на этот срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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