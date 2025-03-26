Зеленский: Украине не хватает средств на финансирование ВСУ

По мнению украинского лидера, со стороны ЕС должны быть организованы специальные программы для выделения средств на украинскую армию. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы и США занялись этим вопросом, но в нынешних обстоятельствах он больше полагается на Европу.