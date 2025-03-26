Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трансляция встречи ведется в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.



Ранее Зеленский в интевью журналу Time заявил, что Киеву не хватает средств на финансирование нужд вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому Зеленский рассчитывает на помощь со стороны Европейского союза (ЕС).