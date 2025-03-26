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Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи

Ведомости

Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трансляция встречи ведется в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Ранее Зеленский в интевью журналу Time заявил, что Киеву не хватает средств на финансирование нужд вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому Зеленский рассчитывает на помощь со стороны Европейского союза (ЕС). 

20 марта стало известно, что Франция и Италия заблокировали предложение лидеров ЕС о выделении 5 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в 2025 г., несмотря на поддержку большинства стран – участниц блока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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