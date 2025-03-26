Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи
Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трансляция встречи ведется в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Ранее Зеленский в интевью журналу Time заявил, что Киеву не хватает средств на финансирование нужд вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому Зеленский рассчитывает на помощь со стороны Европейского союза (ЕС).
20 марта стало известно, что Франция и Италия заблокировали предложение лидеров ЕС о выделении 5 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в 2025 г., несмотря на поддержку большинства стран – участниц блока.