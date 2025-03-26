Рютте: страны альянса вправе реагировать на требования России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса самостоятельно решают, как реагировать на требования России. Его слова передают «РИА Новости».
Комментируя сообщения о том, что Россия якобы выдвигает условием прекращения огня на Украине вывод сил НАТО с территорий новых членов, Рютте отметил, что президент РФ Владимир Путин может выдвигать любые требования за столом переговоров, однако страны альянса сами будут решать, как им действовать. По его словам, это внутреннее дело НАТО, и союзники вправе самостоятельно определять свою политику.
Он также подчеркнул, что подобные требования якобы не имеют никакого отношения к мирным переговорам по Украине.
Ранее стало известно, что НАТО взяло на себя координацию поставок вооружения Украине, включая американскую военную помощь, через логистический хаб в польском Жешуве.
Также Евросоюз (ЕС) отказался отменять ограничения в отношении Россельхозбанка в рамках частичного соглашения о прекращении огня, заявив, что санкции останутся в силе до полного и безоговорочного вывода российских войск с территории Украины.