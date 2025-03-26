Рютте: страны альянса вправе реагировать на требования России

Комментируя сообщения о том, что Россия якобы выдвигает условием прекращения огня на Украине вывод сил НАТО с территорий новых членов, Рютте отметил, что президент РФ Владимир Путин может выдвигать любые требования за столом переговоров, однако страны альянса сами будут решать, как им действовать. По его словам, это внутреннее дело НАТО, и союзники вправе самостоятельно определять свою политику.