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Рютте: страны альянса вправе реагировать на требования России

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса самостоятельно решают, как реагировать на требования России. Его слова передают «РИА Новости».

Комментируя сообщения о том, что Россия якобы выдвигает условием прекращения огня на Украине вывод сил НАТО с территорий новых членов, Рютте отметил, что президент РФ Владимир Путин может выдвигать любые требования за столом переговоров, однако страны альянса сами будут решать, как им действовать. По его словам, это внутреннее дело НАТО, и союзники вправе самостоятельно определять свою политику.

Он также подчеркнул, что подобные требования якобы не имеют никакого отношения к мирным переговорам по Украине.

Ранее стало известно, что НАТО взяло на себя координацию поставок вооружения Украине, включая американскую военную помощь, через логистический хаб в польском Жешуве. 

Также Евросоюз (ЕС) отказался отменять ограничения в отношении Россельхозбанка в рамках частичного соглашения о прекращении огня, заявив, что санкции останутся в силе до полного и безоговорочного вывода российских войск с территории Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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