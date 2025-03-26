Путин встретился с главой Чувашии Николаевым
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле. Николаев доложил о социально-экономическом развитии региона. Очередные выборы главы Чувашии назначены на 14 сентября 2025 г.
Ранее Путин встречался с экс-губернатором Оренбургской области, а теперь уже врио главы Свердловской области Денисом Паслером. На встрече Путин предложил Паслеру перейти в «родную область». Также Путин встречался и с главой правительства ДНР Евгением Солнцевым. На встрече он предложил ему возглавить Оренбургскую область.
О том, что власти начали обсуждать возможную отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, «Ведомости» писали еще 17 февраля. Об этом рассказали четыре источника, близких к администрации президента.