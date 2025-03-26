Путин встретился с главой Чувашии Николаевым

Ранее Путин встречался с экс-губернатором Оренбургской области, а теперь уже врио главы Свердловской области Денисом Паслером. На встрече Путин предложил Паслеру перейти в «родную область». Также Путин встречался и с главой правительства ДНР Евгением Солнцевым. На встрече он предложил ему возглавить Оренбургскую область.