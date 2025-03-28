Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры

По информации, опубликованной в Telegram-канале СПЖ, утром на территорию Нижних пещер лавры прибыла комиссия для «инвентаризации и проверки» святых мощей в Ближних пещерах. Отмечается, что члены комиссии намерены «вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы». С работниками украинского минкульта находятся силовики, а один из сотрудников государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» прибыл с болгаркой.