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Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры

Ведомости

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова дала оценку началу захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, о котором утром 28 марта сообщил Союз православных журналистов (СПЖ). Дипломат прокомментировала ситуацию в беседе с «РИА Новости».

«Вий вернулся в Киев», – сказала Захарова.

По информации, опубликованной в Telegram-канале СПЖ, утром на территорию Нижних пещер лавры прибыла комиссия для «инвентаризации и проверки» святых мощей в Ближних пещерах. Отмечается, что члены комиссии намерены «вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы». С работниками украинского минкульта находятся силовики, а один из сотрудников государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» прибыл с болгаркой.

СПЖ также сообщает, что 5 марта минкульт Украины соответствующим приказом засекретил сведения о работе комиссии, главой которой является директор департамента защиты и сохранения культурного наследия Владимир Шорников. Процесс находится под личным контролем министра культуры Николая Точицкого. По данным на 9:24 представители заповедника и полицейские с помощью болгарки взломали дверь, ведущую к Ближним пещерам, и проникли внутрь.

В августе 2024 г. Верховная рада Украины приняла закон о запрете связанных с Россией религиозных организаций. На тот момент сообщалось, что религиозным общинам, якобы связанным с РФ, будет дано девять месяцев, чтобы отмежеваться от Русской православной церкви (РПЦ). В основном законопроект направлен против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую киевская власть считает связанной с Москвой и Московским патриархатом.

В начале января Россия призвала Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и другие профильные организации жестче реагировать на решения украинских властей в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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