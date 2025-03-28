Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова дала оценку началу захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, о котором утром 28 марта сообщил Союз православных журналистов (СПЖ). Дипломат прокомментировала ситуацию в беседе с «РИА Новости».
«Вий вернулся в Киев», – сказала Захарова.
По информации, опубликованной в Telegram-канале СПЖ, утром на территорию Нижних пещер лавры прибыла комиссия для «инвентаризации и проверки» святых мощей в Ближних пещерах. Отмечается, что члены комиссии намерены «вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы». С работниками украинского минкульта находятся силовики, а один из сотрудников государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» прибыл с болгаркой.
СПЖ также сообщает, что 5 марта минкульт Украины соответствующим приказом засекретил сведения о работе комиссии, главой которой является директор департамента защиты и сохранения культурного наследия Владимир Шорников. Процесс находится под личным контролем министра культуры Николая Точицкого. По данным на 9:24 представители заповедника и полицейские с помощью болгарки взломали дверь, ведущую к Ближним пещерам, и проникли внутрь.
В августе 2024 г. Верховная рада Украины приняла закон о запрете связанных с Россией религиозных организаций. На тот момент сообщалось, что религиозным общинам, якобы связанным с РФ, будет дано девять месяцев, чтобы отмежеваться от Русской православной церкви (РПЦ). В основном законопроект направлен против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую киевская власть считает связанной с Москвой и Московским патриархатом.
В начале января Россия призвала Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и другие профильные организации жестче реагировать на решения украинских властей в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов.